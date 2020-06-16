В Україні різко зміниться ситуація на ринку праці: які професії будуть затребувані

Особисті фінанси 09:10, 16.06.2020

В Україні через кризу і пандемію коронавірусу кардинально зміниться ситуація на ринку праці. Частина професій може зовсім залишитися незатребувана, натомість з'являться нові потреби в кадрах.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Віртуальне робоче місце в "хмарі", корпоративний лікар, який обслуговує всіх співробітників підприємства, щоденні бріфи "онлайн" і "вільний" графік – таким бачать майбутнє ринку праці опитані експерти.

Серед затребуваних професій:

Економіка турботи

  • медичні транскріпціоністи

  • помічники фізіотерапевта

  • радіаційні терапевти

  • Дані і штучний інтелект

  • фахівець зі штучного інтелекту

  • Data Scientist

  • Data Engineer

Робота в Україні

Інженерія і хмарні обчислення

  • Site Reliability Engineer

  • Python-розробник

  • Javascript-розробник / Full Stack Engineer

Зелена економіка

  • фахівці з систем виробництва звалищного газу

  • техніки з обслуговування вітротурбін / зелені маркетологи

  • техніки з переробки біопалива

  • Люди і культура

  • IT-recruiter

  • HR Partner

  • Talent Acquisition Specialist

Розробка нових товарів

  • Product Owner

  • QA Tester

  • Agile Coach

Продажі, маркетинг і контент

  • Social Media Assistant

  • Growth Hacker

  • Customer Success Specialist

У міру розвитку робочих місць в даних семи кластерах будуть розвиватися навички, необхідні для виконання роботи. Очікується, що до 2022 року в середньому відбудеться зміна 42% основних навичок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу у зв'язку з частковим безробіттям. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.

Кількість вакансій в Україні скоротилася на 55%, на одне робоче місце в середньому претендує 10 людей, а більшість пропозицій – в сільському господарстві й на зарплату в 7 тис. грн.

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Економіка Особисті фінанси

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