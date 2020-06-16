В Україні різко зміниться ситуація на ринку праці: які професії будуть затребувані
В Україні через кризу і пандемію коронавірусу кардинально зміниться ситуація на ринку праці. Частина професій може зовсім залишитися незатребувана, натомість з'являться нові потреби в кадрах.
Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Віртуальне робоче місце в "хмарі", корпоративний лікар, який обслуговує всіх співробітників підприємства, щоденні бріфи "онлайн" і "вільний" графік – таким бачать майбутнє ринку праці опитані експерти.
Серед затребуваних професій:
Економіка турботи
медичні транскріпціоністи
помічники фізіотерапевта
радіаційні терапевти
Дані і штучний інтелект
фахівець зі штучного інтелекту
Data Scientist
Data Engineer
Робота в Україні
Інженерія і хмарні обчислення
Site Reliability Engineer
Python-розробник
Javascript-розробник / Full Stack Engineer
Зелена економіка
фахівці з систем виробництва звалищного газу
техніки з обслуговування вітротурбін / зелені маркетологи
техніки з переробки біопалива
Люди і культура
IT-recruiter
HR Partner
Talent Acquisition Specialist
Розробка нових товарів
Product Owner
QA Tester
Agile Coach
Продажі, маркетинг і контент
Social Media Assistant
Growth Hacker
Customer Success Specialist
У міру розвитку робочих місць в даних семи кластерах будуть розвиватися навички, необхідні для виконання роботи. Очікується, що до 2022 року в середньому відбудеться зміна 42% основних навичок.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину.
В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу у зв'язку з частковим безробіттям. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.
Кількість вакансій в Україні скоротилася на 55%, на одне робоче місце в середньому претендує 10 людей, а більшість пропозицій – в сільському господарстві й на зарплату в 7 тис. грн.