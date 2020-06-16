В Україні різко зміниться ситуація на ринку праці: які професії будуть затребувані

В Україні через кризу і пандемію коронавірусу кардинально зміниться ситуація на ринку праці. Частина професій може зовсім залишитися незатребувана, натомість з'являться нові потреби в кадрах.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Віртуальне робоче місце в "хмарі", корпоративний лікар, який обслуговує всіх співробітників підприємства, щоденні бріфи "онлайн" і "вільний" графік – таким бачать майбутнє ринку праці опитані експерти.

Серед затребуваних професій:

Економіка турботи

медичні транскріпціоністи

помічники фізіотерапевта

радіаційні терапевти

Дані і штучний інтелект

фахівець зі штучного інтелекту

Data Scientist

Data Engineer

Робота в Україні

Інженерія і хмарні обчислення

Site Reliability Engineer

Python-розробник

Javascript-розробник / Full Stack Engineer

Зелена економіка

фахівці з систем виробництва звалищного газу

техніки з обслуговування вітротурбін / зелені маркетологи

техніки з переробки біопалива

Люди і культура

IT-recruiter

HR Partner

Talent Acquisition Specialist

Розробка нових товарів

Product Owner

QA Tester

Agile Coach

Продажі, маркетинг і контент

Social Media Assistant

Growth Hacker

Customer Success Specialist

У міру розвитку робочих місць в даних семи кластерах будуть розвиватися навички, необхідні для виконання роботи. Очікується, що до 2022 року в середньому відбудеться зміна 42% основних навичок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу у зв'язку з частковим безробіттям. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.

Кількість вакансій в Україні скоротилася на 55%, на одне робоче місце в середньому претендує 10 людей, а більшість пропозицій – в сільському господарстві й на зарплату в 7 тис. грн.