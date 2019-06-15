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В Україні різко змінили тариф на газ: скільки заплатить сім'я в червні

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В Україні за рішенням Кабміну "Нафтогаз" знизив вартість блакитного палива. Тариф, залежно від регіону, знизився приблизно на 1 грн/куб. В результаті сім'я з чотирьох осіб, яка використовує газ для підігріву води та приготування їжі, в місяць буде платити приблизно на 42 грн менше.

Це випливає з нових тарифів, які опублікував Консультаційний центр для населення, створений Федерацією роботодавців в нафтогазовій газузі. Для прикладу, клієнти "Миколаївгаз" в травні платили за кожен кубометр газу 8,8 грн, а в червні заплатять вже 7,8 грн. Згідно з нормами споживання, сім'я з чотирьох осіб на місяць на їжу і підігрів води витрачає 42 кубометра газу. Отже, платіжка за місяць може скоротитися з 369,6 до 327,6 грн.

Тарифи на газ в Україні

Тарифи на газ в Україні

gazpravda.com.ua

Новини
Ціну на газ для українців різко знизили: що трапилося

"Навесні цього року аналітична служба "Нафтогазу" надала висновки, що очікується зниження цін на газ на європейському ринку – звідки ми імпортуємо газ і де маємо найбільших партнерів. Тоді ми запропонували уряду змінити підхід до формування цін на газ в Україні, перейти на ринкове ціноутворення", – пояснив голова НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв.

Нагадаємо, що з 1 листопада 2018 року газ для населення подорожчав із 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Підвищення ціни на газ в Україні було однією з умов продовження співпраці з МВФ. У разі, якщо б уряд не пішов на такий захід, країні загрожував би дефолт.

14 березня 2019 року НАК "Нафтогаз України" заявив про можливість не піднімати ціни на газ із 1 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 квітня команда Володимира Зеленського закликала "Нафтогаз" і Кабінет міністрів провести консультації з МВФ і знизити ціну на газ для населення з 1 травня.

НАК і уряд вже досягли угоди щодо зниження ціни на газ у травні, але вона передбачає, що ціна збільшиться, якщо ринкові ціни знову будуть вищимиза встановлений Кабміном рівень.

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Тема
Ціна на газ
Місце
Україна
Теги
тарифигаз
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