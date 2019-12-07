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7 грудня • оновлено в 12:40
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В Україні різко злетять ціни на частину сигарет: рішення "Слуги народу"

2.1т
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В Україні в 2020 році можуть різко подорожчати електронні сигарети. "Слуга народу" розробила і прийняла в першому читанні законопроєкт №1210, який передбачає різке зростання акцизів.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, за пачку звичайних сигарет з січня 2020-го доведеться віддавати 22,7 грн акцизу, а за пачку "сигарет", які застосовують в електронних пристроях для куріння – 24,2 грн. Тобто їх ціни можуть вирости на 1,5 грн більше, ніж ціни на звичайні сигарети.

електронні сигарети

електронні сигарети

pixabay.com

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Нові штрафи, подорожчання сигарет і акцизи по-новому: чого чекати від нововведень "Слуги народу"

Уже в 2021-му акциз на пачку (паралельно зростатиме і ціна) збільшиться до 27,2 грн, а на електронні сигарети – до 29,1 грн.

До речі, більше доведеться платити і тим, хто часто продає квартири і машини. За перший продаж, як і зараз, передбачений податок в 5%. А за другий протягом року – 18% (зараз 5%).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Податки в Україні
Місце
Україна
Теги
цигарки податки
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