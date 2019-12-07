В Україні різко злетять ціни на частину сигарет: рішення "Слуги народу"

В Україні в 2020 році можуть різко подорожчати електронні сигарети. "Слуга народу" розробила і прийняла в першому читанні законопроєкт №1210, який передбачає різке зростання акцизів.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, за пачку звичайних сигарет з січня 2020-го доведеться віддавати 22,7 грн акцизу, а за пачку "сигарет", які застосовують в електронних пристроях для куріння – 24,2 грн. Тобто їх ціни можуть вирости на 1,5 грн більше, ніж ціни на звичайні сигарети.

електронні сигарети pixabay.com

Уже в 2021-му акциз на пачку (паралельно зростатиме і ціна) збільшиться до 27,2 грн, а на електронні сигарети – до 29,1 грн.

До речі, більше доведеться платити і тим, хто часто продає квартири і машини. За перший продаж, як і зараз, передбачений податок в 5%. А за другий протягом року – 18% (зараз 5%).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

За даними ВООЗ, нікотин убиває половину своїх споживачів – це більше 8 мільйонів осіб на рік, до того ж 1,2 мільйона з них є пасивними курцями.

Нині більше 38 мільйонів осіб курять електронні сигарети. У 2011 році було до 6 мільйонів споживачів, в 2021 році ця цифра може зрости до 55 мільйонів. Вейпінг легше продавати, ніж звичайні сигарети, тому що він нібито вважається не таким шкідливим.

У США планують заборонити продаж електронних сигарет особам, котрі не досягли 21 року. На цьому наполягає президент Дональд Трамп.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся