В Україні різко впали ціни на оренду: чи варто міняти квартиру і що відбувається

У великих українських містах на 10-20% обвалилися ціни на оренду квартир. Доходи українців скоротилися, близько третини всіх тих, хто працює, за оцінками Торгово-промислової палати, перебуває в неоплачуваній відпустці. Квартир стало більше, а охочих орендувати – менше.

Про те, як змінилися ціни на оренду і чи варто зараз змінювати житло – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Як і кому знижують ціни

І ті, хто вже живе в орендованій квартирі, і ті, хто тільки шукає собі житло, щонайменше на період карантину можуть розраховувати на знижку в 10-20%, розповідає глава Київського міського відділення Асоціації фахівців нерухомості України "АСНУ" Олена Гайдамаха.

Знижка може тривати до пів року, якщо квартира тільки здається. Наприклад, житло, яке раніше коштувало 15 тисяч гривень, зараз можна орендувати за 12 тисяч, щоправда, така ціна буде дійсна тільки, наприклад, до вересня.

Іноді орендодавці йдуть на поступки і дозволяють знизити ціну і для тих, хто вже давно орендує їхні квартири. Але в такому разі найчастіше йдеться про знижку лише на період карантину.

"Зараз і орендарі, і орендодавці опинилися в ситуації форс-мажору. Якщо орендар тимчасово втратив дохід, він перебуває в неоплачуваній відпустці, або тимчасово не живе у квартирі, але хоче в ній залишитися, він може звернутися з проханням про знижку. І на моїй практиці є випадки, коли власники йдуть назустріч і на час карантину роблять знижку. Найчастіше це 10-20%. В окремих поодиноких випадках може бути і більше", – розповідає Гайдамаха.

Тільки у столиці близько 8 тисяч квартир, які раніше здавали подобово, тепер пропонують на довгострокову оренду. Орендувати житло на добу під час карантину перестали. В результаті пропозиції на ринку стало більше, а охочих скористатися цією пропозицією – менше.

Київський ріелтор Максим Бабуряк додає: бувають і вигідніші пропозиції. Мовляв, на його практиці знижка доходила і до 25% "докарантинної" вартості.

Ріелторка Ярослава Чапко впевнена: про жоден обвал говорити не варто. За її оцінками, ситуація нормалізується, щойно закінчиться карантин. Крім того, ціни, каже експерт, знизилися найперше в елітному сегменті, де житло здавали по $1 тис. на місяць.

"Я не погоджуся, що трапився провал на ринку. Так, зараз подобова оренда перебралася в довгострокову і вони намагаються відхопити свій шматок ринку. Якщо зараз вам кажуть, що можна орендувати двокімнатну квартиру на Хрещатику за 10 тисяч, знайте, що потім ці 10 тисяч можуть перетворитися на 25 тисяч", – розповідає Ярослава.

Чи варто міняти житло: "за" і "проти"

Опитані OBOZREVATEL експерти сходяться на думці: тільки через великі знижки міняти квартири невигідно. Якщо ви і раніше замислювалися про те, щоб переїхати – зараз може бути вдалий момент. Але ось заощадити на цьому навряд чи вийде.

По-перше, 50% місячної вартості оренди доведеться віддати ріелтору за його послуги, так працює левова частка столичного ринку. Є варіанти і без комісії, але в такому разі потрібно переконатися, щоб по той бік телефону був фахівець із нерухомості, а не власник чи його представник, які вимагають передоплату за не побачений вживу об'єкт.

По-друге, щонайменше декілька тисяч гривень коштуватиме сам переїзд (послуги компанії з перевезень, вантажники, облаштування нового помешкання тощо).

По-третє, при заселенні відразу доведеться віддати заставу в розмірі 100% орендної плати. Всі ці витрати можуть легко з'їсти економію від тимчасової знижки.

OLX

Але якщо навіть заощадити не вдасться, то на час карантину, каже Бабуряк, легше знайти квартиру з ремонтом біля метро. Якщо раніше на них був величезний попит, зараз переглядів стало менше. "У мене раніше було по 3-4 перегляди на день, зараз може бути 3-4 перегляди на тиждень", – пояснює Бабуряк. Мовляв, чим менша конкуренція, тим більше шансів встигнути орендувати відповідну квартиру.

Олена Гайдамаха розповідає: за значної знижки попит на житло може бути навіть вищим, ніж до кризи. "Якщо я здавала однокімнатну за 15 тисяч недалеко від метро Позняки, а сьогодні я її ж пропоную за 12 тисяч, попит у мене досить серйозний. Дзвінків навіть більше, ніж до кризи. Той хто шукав, але не встиг, тоді так, для нього це шанс до пів року заощадити на вартості", – зазначає ріелторка.

Активізувалися шахраї

Ярослава Чапко каже: орендувати зараз квартиру без ріелтора небезпечно. Самостійно перевірити всі документи і правильно скласти договір важко, якщо угоду укладають з ріелтором – це найперше його завдання.

Шахраї в мережах і на сайтах оголошень пропонують нез'ясовно дешеві квартири, але при цьому або платно записують на перегляд, або ж беруть гроші за перший місяць оренди і зникають.

Основні схеми шахраїв:

підписують договір надання інформаційних послуг, беруть гроші і переконують, що здадуть конкретну квартиру, але потім зникають;

просять гроші за перегляд – нібито на таксі для ріелтора, або щоб упевнитися "що клієнт налаштований серйозно";

просять передоплату до підписання договору.

"Я в ході своєї діяльності часто зустрічаюся з випадками шахрайства. Завжди кажу: співпраця з ріелтором дозволить вам заощадити більше. Зараз клієнти, замовники послуг ріелторів, почали з великою повагою ставиться до нашої професії. Коли занепокоєння зростає щодня і у власників квартир, і в орендарів, звернення до ріелтора збереже нерви і гроші", – каже Олена Гайдамаха.

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