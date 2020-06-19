В Україні різко скоротяться зарплати й зросте кількість бідних: чого чекати від карантину

В Україні рівень бідності може зрости з 27 до 44%, а реальна заробітна плата знизиться вже цього року. Карантин призведе до падіння доходів більшості українців.

Про те, як зміняться зарплати й добробут через карантин – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Українці стануть біднішими, а зарплати скоротяться

За оцінками Міністерства фінансів, мінімальна зарплата в 2021 році складе всього лише 5003 грн (4723 грн). Це навіть не покриє 6-відсоткову інфляцію, яка очікується цього року. Реальна зарплата згідно з оцінками Кабміну вже нинішнього року впаде на 13,9%. Відзначимо, що реальна заробітна плата враховує не лише номінальний розмір, але і вплив зростання цін на її купівельну спроможність.

Як ідеться в консенсус-прогнозі, опублікованому Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, зростання реального розміру зарплати в 2021 році очікується на рівні 3,2% (до 12 408 грн).

Кабінет міністрів Реальний розмір зарплати в Україні знизиться. Оцінки КМУ

За оцінками ЮНІСЕФ, загальний рівень тих, хто живе за межею бідності, зросте з 27 до 44%. Приблизно 6-9 млн людей опиняться за межею бідності. На державному рівні межа бідності – прожитковий мінімум. Та сума, якої, на думку держави, повинно вистачити на базові потреби. Цей показник не враховує витрати ні на інтернет, ні на оренду нерухомості, ні на регулярне оновлення гардероба. Один із методів боротьби з бідністю – підвищення прожиткового мінімуму, а разом із ним і мінімальної зарплати й пенсії.

В Україні значно знизяться зарплати, а безробітних побільшає

Головне питання: чи є на це ресурс? У парламентському комітеті з питань соцполітики вважають, що є. 19 травня вони винесли на засідання Ради й подали до Кабміну свої рекомендації. У них, наприклад, пропонують підняти прожитковий мінімум для працездатного до рівня мінімальної зарплати. А це з 2102 до 4723 грн.

І цього мало. Як підрахували в Мінсоцполітики, з урахуванням чинних цін фактичний рівень прожиткового мінімуму досяг у квітні 4948 грн. А для пенсіонерів – 3264 грн. Це означає, що всі, хто в місяць живе на меншу суму, перебуває за межею бідності. І таких в Україні мільйони.

Аналітик Володимир Мазуренко пояснює: в ситуації, коли номінальні зарплати будуть скорочуватися, уникнути зростання кількості бідних не вдасться. "У ситуації скорочення розміру заробітних плат уникнути зростання бідності, зрозуміло, не вдасться. Я б не був такий різкий, як в оцінках ЮНІСЕФ. Вони оцінюють у межах своєї методики, у нас же потрібно розуміти специфіку, пов'язану з тіньовою зайнятістю й загальною досить низько порівняно з розвиненими країнами вартістю життя", – розповідає Мазуренко.

Хто втратить роботу й коли ситуація зміниться

Виробничі ланцюжки порушено вже зараз. Економіка – це мільйони винятково, які працюють, пов'язані між собою. І щойно один із них дає збій, руйнується весь організм. Така ситуація чекає і Україну. Вже до літа, впевнені опитані аналітики, коронавірус піде на спад, а до вересня економічна ситуація буде нормалізуватися.

У гіршому разі нормалізація відбудеться лише до кінця 2020 го. У будь-якому разі ситуація в Україні стабілізується нескоро. І для всіх нас настав час об'єднуватися для того, щоб пережити, можливо, одне з найскладніших випробувань у сучасній Україні.

За час карантину кількість вакансій в Україні скоротилася удвічі, відзначає HR-експерт rabota.ua Тетяна Пашкіна. Щоправда, деякі роботодавці економлять і знімають вакансії на платних ресурсах, розміщуючи безкоштовні оголошення.

Але, незважаючи на всі "супутні" причини, головний фактор – закриття частини підприємств і обмеження роботи. Туризм, сфера гостинності, роздрібна торгівля у великих торгових центрах, транспорт – усюди через карантин кардинально зменшилася кількість вакансій, а десь взагалі перестали набирати співробітників.

В Україні різко скоротяться зарплати й зросте кількість бідних: чого чекати від карантину

І всі вони опинилися на ринку праці. Ситуація хоч і повільно, але покращується, додає Пашкіна. Ось кілька важливих цифр про ситуацію з безробіттям в Україні (дані, озвучені на засіданні Кабміну):

понад 180 тис. втратили роботу під час карантину;

найбільше безробітних у торгівлі, ремонті, сільському господарстві;

49% безробітних мають вищу освіту;

середній рівень допомоги безробітним – близько 1800 грн;

42% безробітних – старше 40 років.

Пашкіна впевнена: щойно кордони відкриються, частина українців поїде на заробітки до країн ЄС. Українські роботодавці традиційно в період кризи розмір зарплат знижують, а ось європейські колеги на такий крок, найімовірніше, не підуть – їм потрібні сезонні робітники з України.