В Україні різко подорожчав газ: скільки тепер доведеться платити

"Нафтогаз" підвищив ціну на блакитне паливо з 4,7 до 6,33 грн за кубометр (тариф місячний). Для тих, хто хоче купити газ відразу на рік, замість 5,24 доведеться платити 6,45 грн за куб.

Відповідні зміни набудуть чинності з 1 листопада, йдеться на сайті компанії. "Крім того, до 31 жовтня включно ще можна встигнути підключити тариф "Річний" за ціною 5,24 грн/куб.м з ПДВ. Зміни цін на газ в листопаді обумовлені, в першу чергу, сезонним фактором і збільшенням оптової ціни на блакитне паливо", – повідомляють в "Нафтогазі".

Відзначимо, окремо також доведеться платити і за розподіл блакитного палива.

Раніше "Нафтогаз України" підвищив ціну газу для виробників тепла у жовтні. Вона становитиме 5,37 грн за кубометр, що на 24,4% більше за вересневу вартість – 4,32 грн. Так, вартість опалення вже найближчим часом може підвищитися на 19,5%.

Складова газу в тарифах на тепло і гарячу воду – 70-80%. Платіжки за газ для більшості українців займають значну частину в загальних витратах на комуналку. Так, близько 70% – вартість опалення, решта – гаряча вода, електроенергія, холодна вода і газ.

Якщо раніше тариф на газ встановлювався відразу на опалювальний сезон, то зараз вартість блакитного палива може змінюватися щомісяця.

"Зараз маємо другий опалювальний сезон, коли ми заходимо, не знаючи тариф на газ. Немає довгострокового прогнозу", – пояснив директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк. Разом з тим ще минулого року Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє змінювати тарифи на тепло без довгої процедури узгодження. Якщо раніше, щоб підвищити тариф на тепло, потрібно було витратити від двох до чотирьох місяців, то зараз зробити це можна того ж місяця.

Фактично вартість опалення для українців змінюватиметься щомісяця. З огляду на нинішнє підвищення ціни "Нафтогазом", вартість опалення може підвищитися на 19,5%.

Нагадаємо, українці отримують борги, нараховані "заднім числом". Обсяги перераховують з урахуванням температурного коєфіцієнта, мовляв, насправді газу використовували більше, ніж показав лічильник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 жовтня в Європі на біржі сильно подорожчав газ – на 10 доларів за тиждень.