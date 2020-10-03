В Україні різко подорожчали сигарети і низка продуктів: як змінилися ціни

В Україні з 2018-го по серпень 2020 року різко злетіли ціни практично на всі товари, крім яєць і рису. Найбільше подорожчали сигарети: пачка медіум-класу подорожчала з 26,29 до 46 грн.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики. Наприклад, батон хліба подорожчав з 10,34 до 13,97 грн, а кілограм сала з 68,76 до 73,27 грн.

Як змінилися ціни;

Рис – 23,69 грн (було 23,09 грн);

Батон – 13,97 грн (було 10,34);

макарони – 19,11 грн (було 14,43);

гречка – 27,77 грн (було 22,54 грн);

яловичина – 142,59 грн (було 114,30 грн);

свинина – 119,51 грн (було 109,47 грн);

філе курки – 87,39 грн (було 89,51 грн);

яйця – 16,79 грн (27 грн);

сало – 73,27 грн (68,76 грн);

картопля – 10,02 грн (6 грн);

сигарети з фільтром медіум – класу – 46 грн (26,29 грн).

Ціни в 2018-му Держстат

Ціни в 2020-му Держстат

Відзначимо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства спрогнозувало ріст інфляції на початку 2021 року.

"Варто очікувати, що процес поступового насичення економіки грошима з метою її пожвавлення, очевидно, сформує більш вагомий тиск на цінову динаміку унаслідок накопичувального ефекту, який, наймовірніше, суттєво проявиться лише на початку наступного року", – йдеться у огляді інфляції за серпень, який підготувало відомство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку 2020 року ціни на товари і послуги в Україні на окремі види продуктів піднялися в 1,5-2 рази.