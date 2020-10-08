В Україні різко подорожчає хліб: в асоціації пекарів озвучили цифри

В Україні до кінця 2020 року хліб і хлібобулочні вироби подорожчають на 10-15%. Головні причини: подорожчання пшениці, цукру і соняшникової олії.

Такий прогноз озвучила Всеукраїнська асоціація пекарів (ВАП), передає Інтерфакс. Крім того, на вартість хліба вплине подорожчання долара на 20% з початку 2020 року і зростання мінімальної заробітної плати.

"Є всі передумови говорити про підвищення цін на 15-20%. Однак ми проводили неодноразові наради з пекарським бізнесом і у нас є розуміння, що вище, ніж на 10-15%, ціни не виростуть. Як мінімум, ми точно можемо говорити про популярні соціальні сорти хлібу, оскільки підприємства розуміють соціальну складову цього бізнесу", – цитують віцепрезидента ВАП Юрія Дученка.

За його словами, з початку року вартість пшениці (50% собівартості хліба) виросла на 40%, і тільки за вересень – на 25%.

Як повідомлялося, ВАП звернулася в Антимонопольний комітет України з вимогою розслідувати можливу монопольну змову на ринку цукру, а також піднімала питання скасування загороджувальних мит на імпорт окремих видів цукру .

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства спрогнозувало зростання інфляції на початку 2021 року, що призведе до зростання цін на продукти і товари

Зростання вартості пшениці і продуктів її переробки, підвищення цін на цукор, соняшникову олію, а також девальвація гривні практично на 20% з початку 2020 року призведуть до подорожчання базових продуктів хлібної групи.