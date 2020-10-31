В Україні різко подорожчає хліб і борошно до кінця року: озвучено цифру

В Україні хліб і борошно подорожчають до кінця року на 10-12%, оскільки зерно коштує більше на 20%, ніж рік тому.

"На 4-6% зросте в ціні соняшникова олія, оскільки менший урожай соняшнику, припиниться зниження цін на курятину, на неї відновлюється попит, подорожчають яйця", – спрогнозував в коментарі "Сегодня" Олег Пендзин.

Економіст Олексій Дорошенко підкреслив, що об'єктивним є лише подорожчання хліба і борошна, оскільки зерно тепер коштує дорожче.

Але ціни на інші товари і послуги підстьобне активне зростання курсу долара, що почалося. Насамперед це позначиться на ліках, в тому числі на українських, оскільки в них є імпортні компоненти.

З цієї причини продовжить дорожчати і паливо. "Але зростання цін на товари повсякденного попиту, передусім на продукти, стримає низька купівельна спроможність населення, тому воно виявиться нижчим, ніж могло б бути – в середньому 1,5% за квартал", – упевнений Олексій Дорошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства спрогнозувало зростання інфляції на початку 2021 року, що призведе до зростання цін на продукти й товари.