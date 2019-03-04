В Україні різко подешевшає долар: прогноз аналітика

В Україні національна валюта в перший тиждень весни може зміцнитися на 20-30 коп./$. В результаті вже до 7 березня курс долара може повернутися до позначки середини лютого і досягти 26,7 грн / $.

Пояснюється така динаміка ситуацією на валютному ринку. Уже кілька тижнів пропозиція валюти перевищує попит. Тобто бажаючих купити долари менше, ніж бажаючих їх продати, йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Така ситуація дозволяє Національному банку періодично виходити на ринок і скуповувати "надлишки". За рахунок цього з одного боку поповнюються золотовалютні резерви, а з іншого – гривню стримують від надмірного зміцнення.

"На найближчий тиждень ми очікуємо помірне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,8 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,7 / 26,9 грн", – прогнозує старший аналітик "Альпарі "Вадим Іосуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн / $. Водночас в грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 році середній курс складе 30,9 грн / $ (в грудні - 32 грн/$), в 2021-м долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн $ в кінці періоду).

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