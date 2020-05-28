В Україні різко підвищать тарифи на воду: скільки платитимемо

В Україні тарифи на холодну воду з 1 січня 2021 року підвищать у середньому на 20%. Нацкомісія з комунальних послуг та енергетики (НКРЕКП) вже схвалила таке рішення для 43 водоканалів по всій країні.

Про це йдеться в матеріалі Сьогодні. "Відповідно до заявок підприємств тарифи на водопостачання зростуть у середньому на 21%, водовідведення подорожчає на 23%. Підприємства аргументували необхідність підвищення тарифу зростанням зарплат співробітників, зростанням цін на паливно-мастильні матеріали, реагенти і електроенергію", – роз'яснили в НКРЕКП.

вимкнення води pixabay

Очевидно, що відсоток підвищення буде різний: чим більше коштує вода сьогодні і чим більше її споживачів, тим у відсотках зростання цін буде менше. І навпаки.

Наприклад, у Києві тарифи збираються підвищити на 19%. Якщо сьогодні, за даними "Київводоканалу", жителі столиці платять 13,44 грн за подачу кубометра холодної води і ще 9,55 грн/куб. м за її відведення, всього 22,99 грн/куб. м, то з нового року за подачу води доведеться платити 14,74 грн (+1,3 грн / куб. м, або на 10% більше), за водовідведення – 12,61 грн/куб. м (+3,06 грн/куб. м або на 32% більше). У сумі виходить 27,35 грн/куб. м (+4,36 грн / куб. м, або на 19% більше).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів не планує в 2020 році переглядати тариф на електроенергію для населення, незважаючи на критичну ситуацію в енергетиці.

В Україні знизилася ціна на електрику, але вона все одно залишилася вищою, ніж у низці європейських країн.

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