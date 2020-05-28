Головна Новини
28 травня • оновлено в 10:33
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Особисті фінанси

В Україні різко підвищать тарифи на воду: скільки платитимемо

4.3т
Читати матеріал російською

В Україні тарифи на холодну воду з 1 січня 2021 року підвищать у середньому на 20%. Нацкомісія з комунальних послуг та енергетики (НКРЕКП) вже схвалила таке рішення для 43 водоканалів по всій країні.

Про це йдеться в матеріалі Сьогодні. "Відповідно до заявок підприємств тарифи на водопостачання зростуть у середньому на 21%, водовідведення подорожчає на 23%. Підприємства аргументували необхідність підвищення тарифу зростанням зарплат співробітників, зростанням цін на паливно-мастильні матеріали, реагенти і електроенергію", – роз'яснили в НКРЕКП.

вимкнення води

вимкнення води

pixabay

Очевидно, що відсоток підвищення буде різний: чим більше коштує вода сьогодні і чим більше її споживачів, тим у відсотках зростання цін буде менше. І навпаки.

Наприклад, у Києві тарифи збираються підвищити на 19%. Якщо сьогодні, за даними "Київводоканалу", жителі столиці платять 13,44 грн за подачу кубометра холодної води і ще 9,55 грн/куб. м за її відведення, всього 22,99 грн/куб. м, то з нового року за подачу води доведеться платити 14,74 грн (+1,3 грн / куб. м, або на 10% більше), за водовідведення – 12,61 грн/куб. м (+3,06 грн/куб. м або на 32% більше). У сумі виходить 27,35 грн/куб. м (+4,36 грн / куб. м, або на 19% більше).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів не планує в 2020 році переглядати тариф на електроенергію для населення, незважаючи на критичну ситуацію в енергетиці.

В Україні знизилася ціна на електрику, але вона все одно залишилася вищою, ніж у низці європейських країн.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Тарифи ЖКГ і субсидії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Теги
тарифи комунальні послуги
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
17
7
Смішно
2
Цікаво
9
Сумно
5
Треш
Економіка Особисті фінанси

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 22 382.

    Вилікувалися: 8439. Померли: 669.

  • У світі захворіли понад 5,7 млн осіб, загинули – більше 354 тисяч.

  • Львівська область побила власний рекорд з виявлення нових випадків коронавірусу.

  • Вчені знайшли новий спосіб передбачати поширення коронавірусу.

  • Ляшко назвав дату, коли в Україні очікується нульова статистика з COVID-19.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги