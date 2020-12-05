В Україні різко підскочили ціни на лимони

В Україні ціни на лимони всього за тиждень підскочили на 22% – до 50 грн за кілограм. При цьому мінімальна вартість – близько 30 грн.

Про це повідомляють аналітики EastFruit. Лимони в Україні привозять із Туреччини. І через те, що обсяги поставок скоротилися, а споживання зросло через сезонний фактор (взимку українці купують більше), ціни почали стрімко зростати.

Більш того, в сторону збільшення змінилася і закупівельна вартість. У листопаді минулого року ціна була приблизно на 25% нижче. Лимони купують за долари (ціни коливається від 1,06 до 1,77 доларів за кілограм), то на кінцеву вартість впливає і курс гривні.

Відзначимо, в великих супермаркетів ціни коливається в широкому діапазоні від 35 до 53 грн за кілограм.

Ціни на лимони в онлайн-магазині freshmart.com.ua

Ціни на лимон в супермаркеті auchan.zakaz.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що закупівельні ціни на гречку в Україні в листопаді 2020 року зросли на 55% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Україна за останні роки різко скоротила виробництво гречаної крупи. Тому полиці магазинів стала захоплювати російська продукція, розфасована в Казахстані.