В Україні різко перерахують прожитковий мінімум: як зміниться сума

В Україні "Слуги народу" на чолі з керівником профільного комітету Галиною Третьяковою зареєстрували законопроєкт №3515, який призведе до зростання прожиткового мінімуму практично (ПМ) в два рази. Однак при цьому більшість соціальних гарантій відв'яжуть від цього показника.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Зараз розмір прожиткового мінімуму залежить від рівня цін в країні. Він розраховується як вартість певного набору товарів і послуг (і то з запізненням). Нардепи від "Слуги народу" пропонують прив'язати цей показник до середньої зарплати.

Наприклад, за останніми даними Держстату, зараз середня зарплата в Україні становить 11 446 грн. Відразу після прийняття документа прожитковий мінімум повинен складати не менше 40% середньої зарплати, а потім щорічно рости на 1 процентний пункт, поки не досягне 50% зарплати.

Отже, офіційний прожитковий мінімум на даний момент складає 2118 грн, а згідно з пропозицією "Слуги народу" повинен бути не менше 4578 грн (40% мінімалки).

Погана новина полягає в тому, що результат від такого підвищення дуже сумнівний. Мінімальну зарплату, соціальні виплати і оклади на підприємствах від прожиткового мінімуму відв'яжуть.

Оклад буде встановлюватися раз на рік за пропозицією Мінфіну. Там повинні розрахувати, на який оклад вистачить грошей. А найцікавіше, що для приватних підприємств буде діяти правило: оклад не може бути менше 50% встановленого нормативу. Що це означає?

Зарплати чиновників перестануть залежати від прожиткового мінімуму, їх встановлюватимуть в уряді вручну і раз на рік.

Приватні підприємства зможуть платити на 50% менше, ніж на державних. А решта доплачувати в конверті.

Прожитковий мінімум різко підвищують, але на заробітних платах це не відобразиться.

Разом з тим від ПМ відв'яжуть і мінімальну зарплату, і соціальні виплати. "А навіщо тоді взагалі підвищувати прожитковий мінімум", – задається питанням екс-міністр соцполітики Андрій Рева.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці вже в наступному році чекає нова пенсійна реформа. Тих, хто вже вийшов на заслужений відпочинок, зобов'яжуть вносити вклад на особистий рахунок. Ці гроші або візьмуть з уже існуючих податків і внесків, або змусять платити додатково.

Україна входить в топ-15 країн світу з найшвидшими темпами скорочення населення, згідно з даними ООН. Причому в найближчі десятиліття скорочення населення буде відбуватися за рахунок працездатних. За 5 років населення скоротиться на 18%, співвідношення між пенсіонерами і працюючими зросте майже вдвічі. Якщо ситуацію ніяк не змінити, з часом грошей на пенсію може просто не вистачити.