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В Україні різко перерахували тарифи на газ: скільки заплатить сім'я за місяць

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В Україні в червні за кожен кубометр газу доведеться платити на 8% менше. При цьому в кожному регіоні вартість блакитного палива різна.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. З кінцевої вартості 5,803 грн дістається "Нафтогазу". До цієї цифри додасться 20% ПДВ, тариф на транспортування в 1,5719 грн і розподіл (залежить від регіону). Наприклад, в Харкові, з огляду на, що розподіл обходиться в 269,1 грн. за 1 тис. м куб, за кожен кубометр доведеться платити 7,38 грн. У Харківській області, де тариф на розподіл вище, за такий же обсяг блакитного палива заплатять 7,84 грн (на 46 коп. /куб більше).

Ціни на газ в Україні

Ціни на газ в Україні

pixabay.com

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В середньому, згідно з нормами споживання, в опалювальний сезон сім'я з трьох осіб в приватному будинку на опалення, підігрів води та приготування їжі витрачала 1775,5 грн за старим тарифом на газ. Якби нові тарифи діяли в минулому опалювальному сезоні, витрати на блакитне паливо скоротилися б до 1514,3 грн.

Сім'я з трьох осіб з однієї газовою плитою:

  • 84,6 грн за старим тарифом – 73 грн за новим тарифом

Сім'я з трьох осіб в будинку 70 кв. м (опалюється газом):

  • Було 1637 грн (опалення) – буде 1394,8 грн

  • Було 138,5 грн (плита і підігрів води) – буде 119,5 грн

У розрахунках враховувалися затверджені Кабміном нормативи споживання та коригуючий коефіцієнт для Києва. Також варто враховувати, що до жовтня, коли в Україні стартує опалювальний сезон 2019/2020, тарифи на газ можуть знову переглянути.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Національна комісія у сферах енергетики та комунальних послуг отримала у Регуляторної служби дозвіл перевірити всі 20 облгазів, які виставили платіжки з перерахунком. І 20 компаній одразу ж подали до суду: намагаються довести, що майбутні перевірки незаконні.

До речі, 14 березня НАК "Нафтогаз України" заявив про можливість не підвищувати ціни на газ із 1 травня 2019 року.

З 1 листопада 2018 року газ для населення подорожчав із 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Гройсман пояснив, що підвищення ціни на газ в Україні було однією з умов продовження співпраці з МВФ. У разі, якби уряд не вдався до такого заходу, країні загрожував би дефолт.

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Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Теги
тарифигазкомунальні послуги
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Коментарі на сайті не модеровані
Ильич Владимир
Ильич Владимир
А СЛАБО ПЕРЕСЧИТАТЬ ТАРИФ ПО 46 КОПЕЕК КАК ПРИ КРОВАВОМ ОВОЩЕ ????
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