В Україні раптово зріс курс долара

У вівторок, 12 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку зафіксувалися на рівні 26,53 - 26,56.

Як передає Finance.ua, середні курси на міжбанку встановилися таким чином:

Долар США - 26,53 - 26,56 гривні;

Євро - 29,90 - 29,93 гривні;

Російський рубль - 0,4036 - 0,4042 гривні.

При цьому 12 березня на відкритті міжбанку котирування гривні до долара становили 26,31 - 26,34.

По курсу НБУ у вівторок вартість долара була встановлена на рівні 26,31 гривні, зміцнивши таким чином національну валюту на 8 копійок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні очікується зниження курсу долара. Аналітики впевнені в зростанні гривні і розповіли про терміни.

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