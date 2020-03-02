В Україні проведуть нову індексацію пенсій: коли і хто отримає на 700 грн більше

В Україні індексацію пенсій проведуть не в березні, як це було в минулому році, а тільки у вересні 2020-го. При цьому вона торкнеться тільки пенсіонерів старше 80 років. В середньому для них загальна надбавка складе 700 грн з урахуванням підвищення прожиткового мінімуму.

Про це на своїй сторінці в Facebook заявила міністр соцполітики Юлія Соколовська. "Індексація пенсій буде! А разом з нею - і нова стратегія зростання пенсій, яку урядова команда і депутатський корпус розробили за дорученням Президента Володимира Зеленського!", – заявила політик. Торкнеться це підвищення не всіх пенсіонерів, як анонсували раніше.

Отже:

в квітні 2020-го перерахують пенсії тим, хто продовжив працювати (у них виріс стаж) - 500 тис. осіб отримають на 100 грн більше;

у вересні 2020-го прибавку в середньому в 500 грн отримають ті, хто старше 80 років (без урахування зростання прожиткового мінімуму); таких в Україні - 1,4 млн осіб;

в грудні 2020-го – надбавку отримають 6,8 млн осіб на суму від 8 до 171 грн (підвищення прожиткового)

в 2021-му пенсії осучаснять тим, кому від 78 років;

у 2022-му - тим, кому від 75 років.

"Якщо Парламент підтримає законопроект Мінсоцполітики №2494, то вже починаючи з цього місяця самотні пенсіонери старше 80 років отримуватимуть ще одну допомогу – на догляд! Таким чином, ми збільшимо виплати для ще 100 тис. наших пенсіонерів, які додатково щомісяця отримувати по 670 грн ", – додала міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2020-му довше доведеться працювати тим, хто має до 27 років стажу, а також жінкам, що народилися після 1 жовтня 1960-го.

Зовсім скоро частина українців, які отримують допомогу від держави у вигляді пенсій, субсидій, допомог, стипендій та іншого, можуть позбутися бюджетних виплат. Це пов'язано з тим, що в Україні здійснять масштабну перевірку на законність отримання держдопомоги.

Економіст Віктор Скаршевський зазначив, що верифікація соціальних виплат в Україні не є чимось новим, вона проводилася з 2016 року до жовтня 2018 року, коли Конституційний суд України заявив, що Міністерство фінансів отримало доступ до особистих даних громадян.

Підвищення пенсійного віку в Україні неминуче, а дефіцит Пенсійного фонду за наявних параметрів системи не зникне ніколи. Про це повідомила голова парламентського Комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова.

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