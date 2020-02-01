В Україні проведуть масову перевірку пенсій: за що заберуть виплату

В Україні "Слуга народу" уъвалила закон "Про верифікацію", в результаті в 2020-му проведуть масштабну перевірку всіх одержувачів соцвиплат, зокрема і пенсіонерів. Рішення про припинення виплат за підсумками перевірки може прийняти як суд, так і місцевий підрозділ Пенсійного фонду відповідно до 49 статті закону "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування".

Про це сказано в матеріалі OBOZREVATEL. "Поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з'ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати", – йдеться в документі. Перпевірку проведут в три етапи.

Володимир Зеленський

Новини Українцям запропонували самим відкладати на свої пенсії

За що можуть забрати пенсію:

якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

на весь час проживання пенсіонери за кордоном;

в разі смерті пенсіонера;

в разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці, згідно із законопроєктом про запуск другого рівня пенсійного накопичення від "Слуги народу" (№2683) щомісяця повинні будуть в середньому віддавати від 3% до 7% від зарплати.

В Україні мінімальна пенсія є однією з найнижчих в Європі. Уже кілька років виплату рахують за зниженим коефіцієнтом оцінювання стажу. Наприклад, якщо зараз виходити на заслужений відпочинок, маючи середню зарплату (приблизно 10 тис. грн), то розмір пенсії складе всього 2,1 тис. грн.

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