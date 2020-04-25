В Україні проведуть масову індексацію пенсій в травні: хто і чому нічого не отримає

В Україні в травні левова частка пенсіонерів не отримають обіцяну індексацію (осучаснення) пенсій. З 11,4 млн пенсіонерів на підвищення можуть претендувати лише близько 7 млн осіб.

Про те, як і кому підвищать виплати в наступному місяці – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Скільки людей отримають надбавку?

У травні в рамках осучаснення в середньому на 260 грн більше отримають 6,9 млн осіб. Мінімальна надбавка при цьому складе 100 грн.

Без збільшення залишаться:

ті, хто отримував мінімальну або менше середньої зарплати;

українці, які мають суттєві надбавки до пенсій (наприклад, за рахунок додатково стажу);

ті, хто отримав пенсію за спеціальним законом (наприклад, силовики).

Чому їх пенсії не підвищать? Як відомо, пенсія українців обчислюється за формулою: середня зарплата за три минулих роки помножити на стаж в роках, помножити на співвідношення середньої зарплати по країні і власної зарплати і помножити на 1%.

Пенсії в Україні

Але іноді розмір пенсії за формулою може бути меншим за мінімальний. Згідно із законом всі, хто вийшов на заслужений відпочинок, повинні отримувати не менше 1638 грн. Припустимо, що пенсія по формулі становить 1400 грн. Її автоматично підвищують до 1638 грн. Однак, якщо до 1400 грн додати 11%, вийде 1554 грн. Це все одно менше мінімалки. Тому такі пенсіонери отримуватимуть після осучаснення стільки, скільки і до нього.

З іншого боку, ті, у кого була маленька або середня зарплата і багато стажу, вже зараз за рахунок доплати за стаж можуть отримувати більше, ніж після можливого осучаснення "голої" пенсії.

Хто отримає значну надбавку?

Розмір підвищення для всіх буде різним. В першу чергу він залежить від розміру зарплат. Для прикладу, в 2019-му при такому ж перерахунку 8,1 млн пенсіонерів отримали надбавку – в середньому 255 грн. Кожну пенсію підвищили індивідуально. Так, від 100 до 400 грн отримали 2,5 млн осіб, від 400 до 700 грн – більш 1,5 млн, від 700 до 1000 грн – 500 тис. громадян. Ще 2 млн 100 тис. пенсіонерів, що мають великий трудовий стаж і пенсію нижче 1700 гривень, отримали разові виплати в розмірі 2410 грн.

Чим більше була зарплата, тим вище буде осучаснення. Наприклад, українець з розрахункової пенсією в 4 тис. грн (зарплата приблизно в два з половиною рази вище середньої) після підвищення може отримати на 385 грн більше. А ті, хто має розрахунковий розмір пенсії в п'ять тисяч гривень, може претендувати на надбавку в 550 грн.

Що робити іншим?

"Ппенсіонерам, стаж роботи яких становить 30 років у жінок і 35 років у чоловіків, буде підвищена мінімальна пенсійна виплата до 2100 гривень. З урахуванням цього, в загальному підвищення в травні отримають 8,5 млн пенсіонерів", – цитує міністра соцполітики Марину Лазебну прес-служба відомства.

Крім того, всі, хто отримує менше 5 тис. грн, в квітні може претендувати на разову виплату в 1 тис. грн. Варто зазначити, що ця разова виплата пов'язана з карантином і погіршенням економічної ситуації в країні. Вона торкнеться 9,8 млн пенсіонерів (всього в Україні їх 11,4 млн). Це ті, хто зараз, згідно з даними ПФУ, отримує до 5 тис. грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада на березень і квітень звільнила від сплати ЄСВ (надходить до Пенсійного фонду) всіх фізосіб-підприємців.