В Україні проведуть масову індексацію пенсій: хто нічого не отримає

В Україні в рамках індексації пенсій в травні на 11% надбавку отримають близько 10,2 з 11,4 млн українців. Ті, хто вже зараз отримує доплати, можуть залишитися без підвищення.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, на 11% будуть підвищувати розрахунковий розмір пенсії (то, що заробили), а не ту виплату, яку за фактом отримують українці. Якщо завдяки додатковим надбавка вже зараз пенсія вище розрахункової більш ніж на 11%, індексація на остаточну суму не вплине.

Кого не торкнеться підвищення:

якщо фактичний розмір пенсії вище, ніж розрахунковий;

якщо пенсію отримали по "спеціальним" умовам.

До речі, середній розмір підвищення складе 260 грн. Мінімальну виплату для тих, хто виконав вимоги щодо стажу (30-35 років для жінок і чоловіків відповідно), підвищать до 2100 грн.

Осучаснення приблизно на 11% повинні були провести ще в березні. У всякому разі, так зробили в минулому році. У 2020-му гроші в бюджеті на індексацію не заклали, тому підвищення відбудеться тільки в травні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 14 квітня поточного року розпочалася виплата додаткової тисячі гривень, яку проведуть при внесенні змін до держбюджету.

Як відомо, всім пенсіонерам, вік яких 80 і більше років, вже почали виплачувати додатково по 500 гривень до пенсії як компенсацію під час карантину.

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