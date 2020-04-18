Головна Новини
18 квітня • оновлено в 08:06
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Особисті фінанси

В Україні проведуть масову індексацію пенсій: хто нічого не отримає

14.5т
Читати матеріал російською

В Україні в рамках індексації пенсій в травні на 11% надбавку отримають близько 10,2 з 11,4 млн українців. Ті, хто вже зараз отримує доплати, можуть залишитися без підвищення.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, на 11% будуть підвищувати розрахунковий розмір пенсії (то, що заробили), а не ту виплату, яку за фактом отримують українці. Якщо завдяки додатковим надбавка вже зараз пенсія вище розрахункової більш ніж на 11%, індексація на остаточну суму не вплине.

Кого не торкнеться підвищення:

  • якщо фактичний розмір пенсії вище, ніж розрахунковий;

  • якщо пенсію отримали по "спеціальним" умовам.

В Україні проведуть масову індексацію пенсій: хто нічого не отримає

До речі, середній розмір підвищення складе 260 грн. Мінімальну виплату для тих, хто виконав вимоги щодо стажу (30-35 років для жінок і чоловіків відповідно), підвищать до 2100 грн.

Осучаснення приблизно на 11% повинні були провести ще в березні. У всякому разі, так зробили в минулому році. У 2020-му гроші в бюджеті на індексацію не заклали, тому підвищення відбудеться тільки в травні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 14 квітня поточного року розпочалася виплата додаткової тисячі гривень, яку проведуть при внесенні змін до держбюджету.

Як відомо, всім пенсіонерам, вік яких 80 і більше років, вже почали виплачувати додатково по 500 гривень до пенсії як компенсацію під час карантину.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Пенсія в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Пенсія в Україні
Місце
Україна
Теги
підвищення пенсій пенсії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
29
18
Смішно
1
Цікаво
11
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Економіка Особисті фінанси

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 4662.

    Вилікувалися: 246. Померли: 125.

  • У світі захворіли більше 2,2 мільйонів осіб, загинули – понад 150 тисяч.

  • У США знайшли ефективні нові ліки проти COVID-19.

  • Польща вирішила вийти з карантину: що дозволять в першу чергу.

  • Зеленський попередив, що 10% всього населення України можуть захворіти COVID-19.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги