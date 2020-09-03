В Україні пропонують підняти ціни на вино, горілку і сидр: скільки коштуватиме пляшка

В Україні на розгляді Кабміну перебуває постанова про підвищення мінімальних цін на алкоголь. Зокрема, пляшка горілки може подорожчати з 89,4 до 98,92 грн, а вино – із 42 до 46 грн.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Зокрема, ще влітку минулого року зареєстрували проєкт підвищення мінімальних роздрібних цін на алкоголь. Документ дотепер можна знайти на вебсайті Мінекономрозвитку серед тих, що перебувають на обговоренні. До цього мінімальні ціни на алкоголь переглядали в 2018-му.

Отже, якщо в пропозиціях Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства є вже конкретні пропозиції:

Скільки коштуватиме пляшка (0,5 л):

Пляшка горілки: з 89,4 до 98,92 грн;

Вино: з 42 до 46 грн;

Коньяк: зі 151,66 до 156,6 грн;

Віскі: зі 179 до 191,5 грн.

Головне завдання мінімальних роздрібних цін – дати можливість легальним постачальникам конкурувати з контрафактними виробниками. Останні можуть ставити ціни в рази нижчі, тому що не платять податки, купують дешевий і нелегальний спирт, порушують технологію виробництва алкогольних напоїв.

Як розповідає OBOZREVATEL глава Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, відрізнити нелегальну продукцію від законної дуже складно. Акцизи вміло підробляють, а пересічний споживач не може відрізнити справжню марку від фальсифікованої. "Через падіння доходів під час карантину зростання споживання якщо і є, то щодо вина. Також могло вирости домашнє виробництво: це і спирт, і вина, і настоянки", – розповідає Дорошенко.

Ціни на алкоголь мають рости разом із посиленням контролю, розповідає аналітик Володимир Мазуренко. Наприклад, зараз вводять електронний акциз, який допоможе скоротити частку контрафакту.

"Як показує практика, в Україні під час підвищення податків зростає частка сірого ринку. Це не означає, що не потрібно підвищувати акцизи, особливо на тютюнову й алкогольну продукцію. Разом із підвищенням обов'язково потрібно посилювати покарання за порушення, посилювати контроль", – пояснює Мазуренко.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, ефект від регулярного вживання алкоголю набагато небезпечніший, ніж можна подумати. Серед наслідків найчастіше виділяються проблеми з травленням, печінкою, серцем і сном.

Незважаючи на це, згідно з даними дослідницької фірми Nielsen, під час пандемії COVID-19 продажі алкоголю зросли більш ніж на 20%