В Україні проіндексують пенсії в травні: хто і чому залишиться без надбавки

В Україні з 11,4 млн пенсіонерів на індексацію виплат в травні можуть претендувати лише близько 7 млн осіб.

Як говориться в матеріалі OBOZREVATEL. У травні в рамках осучаснення в середньому на 260 грн більше отримають 6,9 млн чоловік. Мінімальна надбавка при цьому складе 100 грн.

Без збільшення залишаться:

ті, хто отримував мінімальну або менше середньої зарплати;

українці, які мають суттєві надбавки до пенсій (наприклад, за рахунок додатково стажу);

ті, хто отримав пенсію за спеціальним законом (наприклад, силовики).

Пенсії в Україні

Чому їх пенсії не підвищать? Як відомо, пенсія українців обчислюється за формулою: середня зарплата за три минулих роки помножити на стаж в роках, помножити на співвідношення середньої зарплати по країні і власної зарплати і помножити на 1%.

Але іноді розмір пенсії за формулою може бути меншим за мінімальний. Згідно із законом всі, хто вийшов на заслужений відпочинок, повинні отримувати не менше 1638 грн. Припустимо, що пенсія за формулою становить 1400 грн. Її автоматично підвищують до 1638 грн. Однак, якщо до 1400 грн додати 11%, вийде 1554 грн. Це все одно менше за мінімалку. Тому такі пенсіонери отримуватимуть після осучаснення стільки, скільки і до нього.

З іншого боку, ті, у кого була маленька або середня зарплата і багато стажу, вже зараз за рахунок доплати за стаж можуть отримувати більше, ніж після можливого осучаснення "голої" пенсії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України розробляє механізм впровадження обов'язкової страхової пенсійної системи, яка буде працювати поряд із чинною солідарною. В результаті українці зможуть отримувати по дві пенсії.

В Україні з 14 квітня поточного року розпочалася виплата додаткової тисячі гривень, яку проведуть при внесенні змін до держбюджету.

Як відомо, всім пенсіонерам віком 80 і більше років вже почали виплачувати додатково по 500 гривень до пенсії як компенсацію під час карантину.