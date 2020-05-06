В Україні проіндексують пенсії ще двічі у 2020-му: названо дати і суми

В Україні, крім травневого перерахунку пенсії, також проведуть дві індексації виплат для того, щоб компенсувати зростання цін. Підвищення стосуватиметься тих, хто зараз отримує мінімальну пенсію.

Про це OBOZREVATEL розповіли у Пенсійному фонді. Так, підвищення мінімальної пенсії складе 131 грн, однак його розіб'ють на два етапи. Перший відбудеться 1 липня 2020-го, тоді виплату збільшать із 1638 до 1712 грн. Важливо зазначити, що водночас збільшиться і максимальна пенсія.

Якщо зараз вона становить 16,3 тис. грн, з 1 грудня українці отримуватимуть до 17,1 тис. Щоправда, такі виплати найчастіше стосуються тих, хто виходив на заслужений відпочинок за спеціальними правилами. Держслужбовці, деякі військові, народні депутати тощо. Закон обмежує максимальну виплату для всіх, крім суддів (ті в судовому порядку відстояли своє право на високі пенсії). Отримувати можна не більше ніж 10 мінімальних пенсій. і разом зі зростанням мінімальної виплати зростає і максимальна.

Кого і як стосується перший етап?

Підвищення, як підрахували в Мінсоцполітики, складе від 11 до 210 грн на місяць. Чому 210, якщо виплата збільшиться всього на 74 грн? Суть у надбавках. Збільшать, наприклад, пенсії за особливі заслуги – на 74 грн, збільшиться доплата за великий стаж.

Так, за кожен рік понад норму (для жінок від 30 років, а для чоловіків від 35 років) українці мають право на надбавку в розмірі 1%. Наприклад, якщо жінка відпрацювала 40 років замість необхідних 30, то вона зараз може розраховувати на надбавку в розмірі 163,8 грн, а після перерахунку надбавка складе вже 171,2 грн. Всього підвищення можуть відчути на собі 6,8 млн осіб.

Другий етап підвищення очікується 1 грудня. Мінімальну пенсію збільшать з 1712 до 1769 грн. Як і в першому кроці, водночас зросте і максимальна виплата – з 17,1 до 17,6 тис. грн. Надбавка складе від 8 до 171 грн на місяць і також стосуватиметься 6,8 млн осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України розробляє механізм впровадження обов'язкової страхової пенсійної системи, яка працюватиме поруч із чинною солідарною. В результаті українці зможуть отримувати по дві пенсії.

В Україні з 14 квітня поточного року розпочалася виплата додаткової тисячі гривень, яку проведуть при внесенні змін до держбюджету.

Як відомо, всім пенсіонерам, вік яких 80 і більше років, вже почали виплачувати додатково по 500 гривень до пенсії як компенсацію під час карантину.