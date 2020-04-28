В Україні продовжать карантин, але не для всіх: коли запрацює метро і відкриються магазини

В Україні вже 18 травня можуть частково відкрити метрополітен і ТРЦ без розважальних майданчиків, а з 12 травня поновлять роботу магазини. При цьому продуктовим ринкам дозволять працювати вже цього тижня.

OBOZREVATEL поговорив із високопосадовцями в Кабміні та РНБО і з'ясував, як і коли в Україні послаблюватимуть карантин.

Етапи послаблення карантину

З 12 травня можуть відкрити:

парки і сквери, зони відпочинку, пляжі;

перукарні;

магазини техніки, канцтоварів (торгівля непродовольчими товарами);

кав'ярні (на винос);

веломагазини і автомийки;

заклади громадського харчування з обслуговуванням на винос;

спортивні зали;

готелі;

ремонт годинників, ремонт велосипедів, ремонт ювелірних виробів;

послуги домашнього персоналу;

прокат предметів особистого користування;

послуги з ремонту взуття, одягу.

Через тиждень після першого кроку, з 18 травня можуть відкрити:

ТРЦ без розважальних зон;

театри і кінотеатри;

спортивні майданчики;

заклади громадського харчування з відвідувачами;

деякі заклади освіти;

метро з обмеженнями (спеціальні перевезення).

В кінці травня-першій половині червня (чітка дата не озвучується):

повноцінно запрацює метро;

розважальні заклади;

ресторани і кафе;

заклади культури.

Важливо! Відкриватимуть не всі заклади, а ті, які зможуть дотримуватися санітарних умов (10 квадратів на людину, контроль температури в окремих випадках, маски, дезінфекція). Крім того, це лише попередній план й він розрахований на те, що істотного зростання захворюваності в Україні вже не буде.

Зазначимо, Кабінет міністрів опублікував п'ять кроків, в яких описані умови послаблень карантину і самі послаблення. Джерела OBOZREVATEL у Кабміні кажуть, що такі кроки швидше умовні. Влада орієнтуватиметься і на ситуацію в країні, і на умови карантину в європейських країнах.

Умови для кожного кроку – швидше маркер, який свідчить про те, що можна робити наступний крок. Наприклад, для того, щоб відкрити парки, сквери, зони відпочинку, пляжі, перукарні, кав'ярні (працюватимуть на винос), автомийки, велопрокат і веломагазини, офіси нотаріусів, юристів, потрібно, щоб кількість виявлених випадків зараження коронавірусом не зростала більш ніж на 5% щодня. З 23 квітня кількість заражень не росте темпами вище за 5%. Тож уже з 3 травня можна робити перші послаблення.

Однак, поки в Кабміні вважають, що на перший крок (швидше за все, одночасно із подальшими) можна буде йти лише з 12 травня.

"Зараз обговорюються тільки попередні плани. Є дві дати: 12 і 18 травня. У ці дні, швидше за все, реалізують перші три етапи послаблення карантинних заходів. Повні послаблення будуть тільки після того, коли випадки зараження не виявлятимуться взагалі. Тільки поодинокі випадки. Тоді можна вважати, що коронавірусу в Україні більше немає. Але ніхто у світі не може вам точно назвати таку дату. Ми поки бачимо цілком обнадійливу динаміку. Очікували, що іще минулого тижня буде спалах. 23 квітня у нас було плюс 578 випадків. Це антирекорд. Хороших новин дві: очікувалося, що може бути ще більше; відразу після цього кількість виявлених випадків пішло на спад", – розповідає співрозмовник OBOZREVATEL в Кабміні.

Джерело в РНБО уточнило, що Україні вдалося уникнути глобальної пандемії. Тому ми не повторимо сумного досвіду Італії та Іспанії. При цьому пройти коронавірус без втрат, очевидно, не зможемо. Саме тому в РНБО, Кабміні, Офісі президента хоч і моделюють плани щодо виходу з кризи, але не озвучують конкретні дії з прив'язкою до дат.

"Ми моделюємо виходячи з нинішньої ситуації. Можу сказати точно, що так чи інакше основні карантинні обмеження діятимуть до кінця червня-початку липня. Масковий режим же мінімум до осені, а там видно буде", – пояснив співрозмовник.

Продовольчі ринки можуть відкрити вже до кінця тижня

Навіщо відкривати ринки? Фермери та аграрії по всій країні протестують: їм нема куди подіти свою продукцію. Ринки в невеликих населених пунктів "годували" місцевих жителів, а зараз вони фактично залишилися без заробітку.

"Ринки мають великий соціальний ефект. Від них залежать і фермери, і прості люди. Сьогодні спільно з Міністерством охорони здоров'я вже розроблена концепція безпечного функціонування ринків і механізму впливу на них за недотримання правил", – цитує пресслужба відомства міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.

Чи всі ринки відкриють? Ні. Наразі йдеться тільки про 280 продовольчих ринків по всій Україні. Всі вони підтвердили, що можуть працювати в умовах карантину. Відкрити можуть й інші торгові майданчики, але тільки якщо вони пройдуть перевірку і підтвердять, що можуть виконати умови.

Яких умов треба дотримуватися? На ринок пускатимуть у масках і після того, як виміряють температуру (зокрема і покупцям), на входах і в'їздах встановлять антисептики, на кожного покупця має бути 10 кв. м, що три години повинні дезінфікувати поверхні, щодня потрібно прибирати всі приміщення, поруч із ринком не повинно бути стихійної торгівлі.

Зазначимо, як продемонструвала практика, карантинні заходи вже довели свою ефективність в Україні. Наприклад, в сусідній Білорусі, де вирішили не вводити обмеження, кількість зафіксованих випадків уже вища, незважаючи на те, що кількість населення приблизно вчетверо менша, ніж в Україні. І навіть після можливих послаблень від обережності кожного залежить, як швидко вірус вдасться повністю викорінити.

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