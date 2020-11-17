В Україні продають підроблене масло скрізь: названо масштаби фальсифікату

В Україні масово фальсифікують вершкове масло. До молочних жирів додають рослинні, через що такий продукт може завдати шкоди здоров'ю. Підробки виробляють в кожній області, такий завод є навіть недалеко від Києва.

Як розповіла OBOZREVATEL керівниця відділу тестувань Центру Експертиз ТЕСТ Ніна Кальдій, частка фальсифікату на ринку становить близько 70%.

"Ми проводили багато тестування масла. На жаль, ситуація не дуже хороша. Якщо брати велику вибірку різної за ціною продукції, близько 50-70% – фальсифікат. На ринках, у переходах відсоток фальсифікату вищий. Серед дорогого масла в супермаркетах підробок менше", – розповідає Кальдій.

Фальшиве масло виробляється в усіх областях, розповів виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов, завод, у якому в маслі використовують 98% рослинних жирів (а повинно бути 0%) є і в Київської області. "Заходиш на ринок "Лісовий", там є точки, де це масло продається по 22 гривні за пачку", – пояснив Несміянов.

Відзначимо, нещодавно Антимонопольний комітет України оштрафував 5 виробників масла, яких викрили в фальсифікаті продукту. Незважаючи на штрафи, обсяги тіньового ринку не скорочуються. На виробництва кг вершкового масла йде близько 20 літрів молока, тому замість молочних жирів використовують рослинні. Це призводить до виникнення неправильних молекул – трансжирів. Вони завдають шкоди серцево-судинній системі.

Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL, фальшиве масло можна визначити через консистенцію (воно м'якше справжнього), кольору (воно не повинно бути помаранчевим) і ціни (пачка не може коштувати менше 40 грн).