В Україні продають небезпечний алкоголь, до 50% – фальсифікат: як не купити підробку

В Україні на ринках, в невеликих магазинах і в інтернеті продають до 50% фальсифікованого алкоголю. При цьому істотні порушення в великих супермаркетах і мережевих магазинах практично не трапляються.

Про це OBOZREVATEL розповів директор "Союзу споживачів України" Максим Несміянов. "Багато хто досі купують в інтернеті, перепродують і розповідають потім, що "тьотя працює на заводі і принесла". Є мінімальна ціна на алкоголь. Не може горілка коштуватиме менше 89,4 грн. А люди купують по 50 грн за літр в інтернеті, з машин ящиками. Якість такого алкоголю – самі розумієте... " – говорить Несміянов.

Відзначимо, в Україні є мінімальні ціни на алкоголь. Якщо ціни нижче, ймовірно, це фальсифікат. Так, пляшка горілки не може коштувати менше 89,4 грн, коньяк не може коштувати менше 128,32 грн, а ігристе вино – 89 грн.

Купувати алкоголь може бути небезпечно навіть у великих онлайн-магазинах, таких як Rozerka, вважає Несміянов. "Там під одним брендом ховається багато магазинів. Це майже той же OLX. Ви в результаті отримаєте від фізособи-підприємця алкоголь ще й можливо без чека. Я не знаю, чи продають там сурогат, але не радив би пробувати", – пояснив експерт.

Як писав OBOZREVATEL, вживання фальсифікованого алкоголю загрожує трагічними наслідками. Щороку в Україні від "алкоголю" вмирають десятки людей. Наприклад, рівно рік тому в Миколаєві після розпиття спиртних напоїв в місцевому кафе двоє далекобійників померли, ще троє потрапили до лікарні. Якщо замість етанолу в алкоголь додали метанол, такий алкоголь призведе до отруєння організму.