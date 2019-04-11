В Україні призупинили видачу біометричних паспортів: що трапилося

В Україні державне підприємство (ДП) "Документ" з 27 квітня по 2 травня перестане видавати біометричні паспорти з технічних причин.

Про це повідомляє прес-служба ДП. Так, усі центри "Паспортний сервіс" перестануть оформлювати і видавати біометричні документи (закордонний паспорт, ID-карту, вид на проживання) з 27 квітня (починаючи з 17:00) і до 2 травня (до 8:00).

"Просимо вибачення за незручності і врахувати цю інформацію при плануванні оформлень біометричних документів та їхнього отримання під час подорожей за кордон у ці дати", — повідомляється на офіційному сайті підприємства.

Зазначимо, отримавши біометричний паспорт, українці можуть без віз подорожувати до країн Європейського Союзу.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Раніше Transparency International попередила Україну про можливість позбавлення безвізу з ЄС.

Це сталося після того, як у Верховній Раді був зареєстрований проект закону, яким пропонувалося звільнити чиновників від відповідальності за придбання або передачу статків, походження яких вони не можуть пояснити.

26 лютого Конституційний суд визнав такою, що не відповідає Основному Закону статтю 368-2 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за незаконне збагачення.

Пізніше стало відомо, що з 2021 року ЄС введе нові правила для безвізу.

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