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В Україні призупинили видачу біометричних паспортів: що трапилося

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В Україні державне підприємство (ДП) "Документ" з 27 квітня по 2 травня перестане видавати біометричні паспорти з технічних причин.

Про це повідомляє прес-служба ДП. Так, усі центри "Паспортний сервіс" перестануть оформлювати і видавати біометричні документи (закордонний паспорт, ID-карту, вид на проживання) з 27 квітня (починаючи з 17:00) і до 2 травня (до 8:00).

"Просимо вибачення за незручності і врахувати цю інформацію при плануванні оформлень біометричних документів та їхнього отримання під час подорожей за кордон у ці дати", — повідомляється на офіційному сайті підприємства.

В Україні призупинили видачу біометричних паспортів: що трапилося

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Зазначимо, отримавши біометричний паспорт, українці можуть без віз подорожувати до країн Європейського Союзу.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Раніше Transparency International попередила Україну про можливість позбавлення безвізу з ЄС.

  • Це сталося після того, як у Верховній Раді був зареєстрований проект закону, яким пропонувалося звільнити чиновників від відповідальності за придбання або передачу статків, походження яких вони не можуть пояснити.

  • 26 лютого Конституційний суд визнав такою, що не відповідає Основному Закону статтю 368-2 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за незаконне збагачення.

  • Пізніше стало відомо, що з 2021 року ЄС введе нові правила для безвізу.

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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Никогда не поздно бирку в нос, для бандер это номально в концлагере)))
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