В Україні припинилося зростання безробіття, – Петрашко

Андрій Довгань Особисті фінанси 16:34, 7.07.2020 Оновлено: 17:29, 7.07.2020

Кількість безробітних в Україні перестала зростати три тижні тому і знаходиться в межах 517 тис. осіб. Однак падіння показника сплати ЄСВ свідчить про те, що частина робочих місць йде в тіньовий сектор.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Баланс з безробіття контрольований – не відбулося істотного стрибка числа безробітних на 1-2 млн, чого ми боялися. Зараз кількість безробітних не росте вже третій тиждень поспіль, залишається в районі 517 тис. осіб. Нові безробітні реєструються, а й зростає кількість тих, хто знайшов роботу", – сказав міністр.

Ситуацію з безробіттям міністр вважає контрольованою. З початку карантину працевлаштувалися 174 тис. людей.

"Плюс програма "Велике будівництво" створює робочі місця. Статистика – штука вперта: кількість безробітних перестало рости", – зазначив Петрашко.

"У нас інша проблема з'являється – падає сплата ЄСВ, тобто кадри частково переміщуються в тінь", – вказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні через карантин і економічної кризи кількість вакансій скоротилася на 55%, на одне робоче місце в середньому претендує 10 людина, а більшість пропозицій – в сільському господарстві і на зарплату в 7 тис. грн.

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