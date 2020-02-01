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1 лютого • оновлено в 12:27
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В Україні повністю заборонять частину сигарет: в "Слузі народу" розповіли, які

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В Україні можуть повністю заборонити всі сигарети з смаковими добавками (ментолу, фруктами тощо). Відповідне нововведення передбачено законопроєктом №2813.

Як говориться в матеріалі OBOZREVATEL, документ презентував глава Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування від "Слуги народу". Михайло Радуцький.

В Україні повністю заборонять частину сигарет: в "Слузі народу" розповіли, які

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Головні нововведення:

  • продавати сигарети і будь-які пристрої для куріння будуть з 21 року (зараз з 18 років);

  • частина сигарет (з ароматизаторами) зовсім заборонять;

  • реклами сигарет в інтернеті не буде;

  • в супермаркетах заборонять робити "привабливими" тютюнові прилавки. Вони будуть без підсвічування, рекламних банерів, фотографій тощо;

  • список місць, в яких заборонено палити, розширять. Наприклад, в нього включать офіси і вокзали

Як пояснив Радуцький, зараз документ тільки пройшов реєстрацію. Наступний крок – пропозицію повинні розглянути в його комітеті, а потім винести в зал. Уже в цьому році є всі шанси на те, що законопроект стане законом.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Реформи в Україні
Місце
Україна
Теги
законопроект податки цигарки
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