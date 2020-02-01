В Україні повністю заборонять частину сигарет: в "Слузі народу" розповіли, які

В Україні можуть повністю заборонити всі сигарети з смаковими добавками (ментолу, фруктами тощо). Відповідне нововведення передбачено законопроєктом №2813.

Як говориться в матеріалі OBOZREVATEL, документ презентував глава Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування від "Слуги народу". Михайло Радуцький.

Головні нововведення:

продавати сигарети і будь-які пристрої для куріння будуть з 21 року (зараз з 18 років);

частина сигарет (з ароматизаторами) зовсім заборонять;

реклами сигарет в інтернеті не буде;

в супермаркетах заборонять робити "привабливими" тютюнові прилавки. Вони будуть без підсвічування, рекламних банерів, фотографій тощо;

список місць, в яких заборонено палити, розширять. Наприклад, в нього включать офіси і вокзали

Як пояснив Радуцький, зараз документ тільки пройшов реєстрацію. Наступний крок – пропозицію повинні розглянути в його комітеті, а потім винести в зал. Уже в цьому році є всі шанси на те, що законопроект стане законом.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

За даними ВООЗ, нікотин вбиває половину своїх споживачів – це більше 8 мільйонів чоловік в рік, причому 1,2 мільйона з них є пасивними курцями.

В даний час більше 38 мільйонів чоловік курять електронні сигарети. У 2011 році було близько 6 мільйонів споживачів, в 2021 році ця цифра може зрости до 55 мільйонів. Вейпінг легше продавати, ніж звичайні сигарети, тому що він нібито вважається менш шкідливим.

У США планують заборонити продаж електронних сигарет особам, що не досягли 21 року. На цьому наполягає президент Дональд Трамп.

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