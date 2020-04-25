В Україні посилять контроль за банківськими переказами: кого перевірять

В Україні з 28 квітня перевести більше 5 тисяч гривень можна буде тільки після ідентифікації. Тобто або зі своєї картки, або підтвердивши свою особистість в терміналі за допомогою своєї картки, або показавши паспорт (якщо переводити гроші через касу).

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Це нововведення в першу чергу торкнеться небанківських фінансових установ. Вони не зможуть приймати великі перекази від всіх підряд. Хочеш перевести велику суму – підтвердь свою особистість.

А після, якщо за місяць зробити цілий ряд великих перекладів – поясни, звідки гроші. Все це зроблено для того, щоб зменшити відмивання коштів та скоротити обсяг тіньової економіки.

Отже, з 28 квітня без підтвердження своєї особистість можна буде перевести тільки до 5 тисяч гривень. "Для тих, хто постійно відправляв гроші і не хотів" світитися ", тепер буде потрібно ідентифікація", – розповіла виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.

При цьому банки повинні перевіряти всі перекази на суму від 400 тис. грн (навіть якщо роздрібнити переклад на кілька частин). За старими правилами, йшлося про 150 тис. При цьому фінансова установа, крім обов'язкового моніторингу, користується і власним контролем, згідно з яким перевіряти можуть навіть незначні суми.

"Ідентифікація не потрібна при разових операціях до 400 тисяч гривень, якщо це не пов'язано, наприклад, з лотереями або з азартними іграми. При перекладах без відкриття рахунку або операціях з віртуальними активами – до 30 тисяч. Сюди входить криптовалюта і електронні гроші", – додала Коробкова.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, українські банки можуть продовжити термін дії банківських карток своїм клієнтам, якщо він буде спливати під час карантину.