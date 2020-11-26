В Україні поширюють фальшиві гроші: як працюють і що робити, щоб не стати жертвою

В Україні фальшивомонетники поширюють підробки в мережі: довірливих клієнтів, що бажають швидко заробити, заманюють рекламою. За 1,5 тисячі справжніх гривень пропонують отримати 5,5 тисячі фальшивих.

Про те, як працює схема і що робити, щоб не отримати підробку, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Продають у телеґрамі, а доставляють "скарбами"

Фальшиві гроші в Україні відкрито рекламують у соціальних мережах і навіть за допомогою "гугла". Найчастіше оголошення публікують у телеґрам-каналах, де вказано контакт продавця. Мінімальне замовлення – 1,5 тисячі гривень. За цю суму обіцяють надіслати або 5,5, або 5,6 тис. грн. Усе залежить від того, купюрою якого номіналу ви хочете отримати "посилку".

OBOZREVATEL зв'язався з одним із продавців фальшивок. Він переконує: його товар не "розкусить" навіть термінал. Загалом же, ділки радять роздавати купюри в транспорті, у ларьках, на ринках, у всьому, де немає можливості перевірити купюри за допомогою спеціального обладнання (таке використовують, наприклад, у супермаркетах).

Як поширюють фальшивки

Оплачувати "фальшивки" потрібно за допомогою біткоїнів: відстежити гаманець практично неможливо, цим і користуються злочинці. Ціни зафіксовані в гривні й щодня перераховуються в біткоїни. Фальшивомонетники мають у розпорядженні цілу мережу в Україні.

Перший етап: постачання самої "валюти". Гроші друкують, завозять із непідконтрольної території або навіть з інших країн.

Другий етап: продаж підробок. Це найвигідніший спосіб "відмити" отримані кошти. Якщо намагатися самим поширити, можна легко попастися. Тому підробки перепродують за ціною в 30% номіналу.

Третій етап: уже оплачені "гроші" доставляють скарбами. Для цього окремо наймаються сотні українців у різних містах України. Їхнє завдання – отримати "валюту" через "Нову пошту" (якщо посилка правильно упакована, перевіряти її не мають права), а потім заховати під деревом, поруч із будинком.

Підроблені гроші продають в інтернеті

"Вибираєте район і скарбом отримаєте гроші. Надішле точку на карті й фотографію. Отримаєте, відпишіться. Коли будете забирати, добре роззирніться навколо. Наші гроші беруть навіть банкомати, але краще використовувати анонімні переклади й не на свою картку", – розповідає OBOZREVATEL один із продавців.

До речі, за окрему плату можна відмити й куплені фальшивки. Але для цього доведеться віддати половину всіх грошей. Тоді за їх допомогою поповнять підроблені картки, а потім переведуть кошти на електронний гаманець.

Українців найчастіше ловлять уже на реалізації валюти. Наприклад, 24 листопада в Мукачеві затримали 32-річного місцевого жителя, який кілька разів розраховувався фальшивками в різних закладах міста, повідомила поліція області. Буквально за місяць у тій же області накрили цілу групу зловмисників, яка "друкувала гривні".

фальшива купюра НПУ

Як розповіли OBOZREVATEL у пресслужбі поліції, у середньому щороку реєструють до 1000 правопорушень, пов'язаних із виготовленням і збутом фальшивих грошей та цінних паперів. Санкція статті передбачає від п'яти до 10 років в'язниці. Але від легкої наживи нечесних на руку українців можливе покарання не зупиняє.

Як не стати жертвою фальшивомонетників

Як розповіли OBOZREVATEL у НБУ, найчастіше в Україні підробляють купюру номіналом у 500 грн. "Останні кілька років немає зростання кількості підроблених банкнот. Українська гривня захищена краще, ніж багато європейських валют. Наприклад, у 2019-му на 1 млн банкнот було 2,9 фальшивок", – розповіли у відомстві.

Найкраще захищені 500 грн 2015 року, купюра номіналом 200 грн 2019-го і сотка 2014 року. У них найбільше захисних елементів. У Нацбанку насамперед рекомендують перевіряти банкноти, переглядати їх проти світла. Однак водночас зазначають, що якісну підробку так визначити майже неможливо.

Щоб не стати жертвою:

купуйте і продавайте валюту у відділеннях банку або в обмінниках, у яких є ліцензія НБУ;

не розраховуйтеся великими купюрами в громадському транспорті та в місцях, де не перевіряють справжність купюр (щоб не отримати решту фальшивками);

частіше розплачуйтеся карткою й намагайтеся мінімізувати використання готівкових коштів.

В Україні були випадки, коли фальшиві гроші потрапляли навіть до банківських кас. Водночас самі співробітники фінансової установи часто не хочуть звертатися в поліцію і здавати "гроші".

"У нас у банку такого не було, але чув, що потрапляє і в каси. У кожного банку є жорстке правило: потрібно звертатися в поліцію, усі фальшиві гроші потрапляють у Нацбанк, де їх знищують. Сам банк, який віддав фальшивки, жодної компенсації не отримує. Ось у цьому і заковика, якщо чесно віддати фальшивки, вийде касовий розрив, який звідкись треба компенсувати. Винуватого потім обов'язково покарають", – розповідає OBOZREVATEL співробітник одного з банків.