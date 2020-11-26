В Україні поширюють фальшиві гроші: як працюють і що робити, щоб не стати жертвою

В Україні фальшивомонетники поширюють підробки в мережі: довірливих клієнтів, що бажають швидко заробити, заманюють рекламою. За 1,5 тисячі справжніх гривень пропонують отримати 5,5 тисячі фальшивих.

Про те, як працює схема і що робити, щоб не отримати підробку, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Фальшиві гроші в Україні відкрито рекламують у соціальних мережах і навіть за допомогою "гугла". Найчастіше оголошення публікують у телеґрам-каналах, де вказано контакт продавця. Мінімальне замовлення – 1,5 тисячі гривень. За цю суму обіцяють надіслати або 5,5, або 5,6 тис. грн. Усе залежить від того, купюрою якого номіналу ви хочете отримати "посилку".

OBOZREVATEL зв'язався з одним із продавців фальшивок. Він переконує: його товар не "розкусить" навіть термінал. Загалом же, ділки радять роздавати купюри в транспорті, у ларьках, на ринках, у всьому, де немає можливості перевірити купюри за допомогою спеціального обладнання (таке використовують, наприклад, у супермаркетах).

Оплачувати "фальшивки" потрібно за допомогою біткоїнів: відстежити гаманець практично неможливо, цим і користуються злочинці. Ціни зафіксовані в гривні й щодня перераховуються в біткоїни. Фальшивомонетники мають у розпорядженні цілу мережу в Україні.

Перший етап: постачання самої "валюти". Гроші друкують, завозять із непідконтрольної території або навіть з інших країн.

Другий етап: продаж підробок. Це найвигідніший спосіб "відмити" отримані кошти. Якщо намагатися самим поширити, можна легко попастися. Тому підробки перепродують за ціною в 30% номіналу.

Третій етап: уже оплачені "гроші" доставляють скарбами. Для цього окремо наймаються сотні українців у різних містах України. Їхнє завдання – отримати "валюту" через "Нову пошту" (якщо посилка правильно упакована, перевіряти її не мають права), а потім заховати під деревом, поруч із будинком.

"Вибираєте район і скарбом отримаєте гроші. Надішле точку на карті й фотографію. Отримаєте, відпишіться. Коли будете забирати, добре роззирніться навколо. Наші гроші беруть навіть банкомати, але краще використовувати анонімні переклади й не на свою картку", – розповідає OBOZREVATEL один із продавців.

До речі, за окрему плату можна відмити й куплені фальшивки. Але для цього доведеться віддати половину всіх грошей. Тоді за їх допомогою поповнять підроблені картки, а потім переведуть кошти на електронний гаманець.

Українців найчастіше ловлять уже на реалізації валюти. Наприклад, 24 листопада в Мукачеві затримали 32-річного місцевого жителя, який кілька разів розраховувався фальшивками в різних закладах міста, повідомила поліція області. Буквально за місяць у тій же області накрили цілу групу зловмисників, яка "друкувала гривні".

Як розповіли OBOZREVATEL у пресслужбі поліції, у середньому щороку реєструють до 1000 правопорушень, пов'язаних із виготовленням і збутом фальшивих грошей та цінних паперів. Санкція статті передбачає від п'яти до 10 років в'язниці. Але від легкої наживи нечесних на руку українців можливе покарання не зупиняє.

Як розповіли OBOZREVATEL у НБУ, найчастіше в Україні підробляють купюру номіналом у 500 грн. "Останні кілька років немає зростання кількості підроблених банкнот. Українська гривня захищена краще, ніж багато європейських валют. Наприклад, у 2019-му на 1 млн банкнот було 2,9 фальшивок", – розповіли у відомстві.

Найкраще захищені 500 грн 2015 року, купюра номіналом 200 грн 2019-го і сотка 2014 року. У них найбільше захисних елементів. У Нацбанку насамперед рекомендують перевіряти банкноти, переглядати їх проти світла. Однак водночас зазначають, що якісну підробку так визначити майже неможливо.

Щоб не стати жертвою:

купуйте і продавайте валюту у відділеннях банку або в обмінниках, у яких є ліцензія НБУ;

не розраховуйтеся великими купюрами в громадському транспорті та в місцях, де не перевіряють справжність купюр (щоб не отримати решту фальшивками);

частіше розплачуйтеся карткою й намагайтеся мінімізувати використання готівкових коштів.

В Україні були випадки, коли фальшиві гроші потрапляли навіть до банківських кас. Водночас самі співробітники фінансової установи часто не хочуть звертатися в поліцію і здавати "гроші".

"У нас у банку такого не було, але чув, що потрапляє і в каси. У кожного банку є жорстке правило: потрібно звертатися в поліцію, усі фальшиві гроші потрапляють у Нацбанк, де їх знищують. Сам банк, який віддав фальшивки, жодної компенсації не отримує. Ось у цьому і заковика, якщо чесно віддати фальшивки, вийде касовий розрив, який звідкись треба компенсувати. Винуватого потім обов'язково покарають", – розповідає OBOZREVATEL співробітник одного з банків.