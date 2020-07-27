В Україні поліції підняли зарплати на час карантину: скільки отримали
Українські патрульні отримали доплату за роботу протягом трьох місяців в умовах епідемії коронавірусу – 50% від зарплати. Тим, хто не хворів і не йшов у відпустку, заплатили близько 22 тис. гривень.
Про це повідомив командир батальйону патрульної поліції Євген Зборовський у Facebook. Він пояснив, що кошти "за ризик" було виділено не дарма – тестування у підсумку показало, що у 15% особового складу вже є антитіла до вірусу. Тобто, люди перехворіли безсимптомно, навіть не здогадуючись про це.
Усього МВС з Фонду боротьби з коронавірусом отримало 2,7 млрд грн. За підрахунками, які міністерство подавало у Кабмін, у заходах із протидії коронавірусу було задіяно 67,5 тисяч поліцейських.
"Морально важко, коли ти отримуєш сотню контактів за день, а потім приходиш до себе додому, до дітей, батьків і не знаєш, чи безпечно їм з тобою спілкуватись, чи може ти приніс зі служби вірус. Поліцейський – друга професія після лікарів по кількості захворювань на COVID-19", – написав Зборовський.
Він додав, що на патрульних також поклали обов'язок контролювати громадян, які перебували вдома на самоізоляції після повернення з-за кордону.
"І кожного разу, коли додаток "Дій Вдома" не отримує необхідних дій від самоізольованого – поліцейський отримує виклик на свій планшет, одягає додатковий захист і їде на місце перевіряти дотримання режиму самоізоляції, а таких викликів дуже і дуже багато", – пояснив патрульний.
Він додав, що зараз будь-яка інформація, що стосується поліції перетворюється у хвилю ненависті і політичного тиску. Поліцейським щодня згадують про злочини у Врадіївці і Кагарлику, тому, мовляв, які ще виплати?
"Це боляче і неприємно, бо не знаю жодного поліцейського, який би толерував цим злочинам, навпаки, бажають найсуворішого покарання тим, хто так заплямував честь поліцейського", – написав Зборовський.
"Тому від імені патрульних, які цілодобово чесно служать народу України і живуть на одну зарплату, дуже вдячний українцям, з податків яких ми отримуємо заробітну плату і отримали додаткову надбавку до 50% за роботу під час карантину. А також подяка керівництву, яке проявило ініціативу в цьому питання і забезпечило справедливу виплату, бо по патрульній поліції немає жодних питань щодо виплат і виплату отримали всі, за кожну робочу зміну на лінії, хто контактував з населенням і наражав себе на небезпеку. Це дуже потрібна виплата для нас і наших родин. І дуже відчутна підтримка. Дякую", – підсумував правоохоронець.
По скільки отримали
У коментарях Зборовський додав, що при підрахунку виплат рахувалась кожна зміна, починаючи з першого дня карантину.
"Вихідний, лікарняний, відпустка – не отримуєш. Тільки фактична робота ні лінії. Тому кожен отримав свою цифру. Патрульні, які за цей час не ходили у відпустку і не хворіли, отримали виплату за 3 місяці близько 22 тисяч гривень", – пояснив Зборовський.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 квітня Верховна Рада України внесна зміни до державного бюджету та створила Фонд боротьби з коронавірусом у розмірі 64,7 мільярдів гривень.
Бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення 2,7 млрд грн на виплати МВС із Фонду боротьби з коронавірусом.
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова попросила виділити 14,5 млн грн з Фонду боротьби з COVID-19. З них 3,5 млн грн планується витратити на створення веб-сайту.
Станом на 17 липня у Фонді по боротьбі з коронавірусом із 64,7 млрд гривень залишилось лише 3,2 млрд. Це приблизно 5% від початкового об'єму коштів.