В Україні поліції підняли зарплати на час карантину: скільки отримали

Українські патрульні отримали доплату за роботу протягом трьох місяців в умовах епідемії коронавірусу – 50% від зарплати. Тим, хто не хворів і не йшов у відпустку, заплатили близько 22 тис. гривень.

Про це повідомив командир батальйону патрульної поліції Євген Зборовський у Facebook. Він пояснив, що кошти "за ризик" було виділено не дарма – тестування у підсумку показало, що у 15% особового складу вже є антитіла до вірусу. Тобто, люди перехворіли безсимптомно, навіть не здогадуючись про це.

Усього МВС з Фонду боротьби з коронавірусом отримало 2,7 млрд грн. За підрахунками, які міністерство подавало у Кабмін, у заходах із протидії коронавірусу було задіяно 67,5 тисяч поліцейських.

Робота патрульних на карантині Facebook Євгена Зборовського

"Морально важко, коли ти отримуєш сотню контактів за день, а потім приходиш до себе додому, до дітей, батьків і не знаєш, чи безпечно їм з тобою спілкуватись, чи може ти приніс зі служби вірус. Поліцейський – друга професія після лікарів по кількості захворювань на COVID-19", – написав Зборовський.

Він додав, що на патрульних також поклали обов'язок контролювати громадян, які перебували вдома на самоізоляції після повернення з-за кордону.

"І кожного разу, коли додаток "Дій Вдома" не отримує необхідних дій від самоізольованого – поліцейський отримує виклик на свій планшет, одягає додатковий захист і їде на місце перевіряти дотримання режиму самоізоляції, а таких викликів дуже і дуже багато", – пояснив патрульний.

Робота патрульних на карантині Facebook Євгена Зборовського

Він додав, що зараз будь-яка інформація, що стосується поліції перетворюється у хвилю ненависті і політичного тиску. Поліцейським щодня згадують про злочини у Врадіївці і Кагарлику, тому, мовляв, які ще виплати?

"Це боляче і неприємно, бо не знаю жодного поліцейського, який би толерував цим злочинам, навпаки, бажають найсуворішого покарання тим, хто так заплямував честь поліцейського", – написав Зборовський.

"Тому від імені патрульних, які цілодобово чесно служать народу України і живуть на одну зарплату, дуже вдячний українцям, з податків яких ми отримуємо заробітну плату і отримали додаткову надбавку до 50% за роботу під час карантину. А також подяка керівництву, яке проявило ініціативу в цьому питання і забезпечило справедливу виплату, бо по патрульній поліції немає жодних питань щодо виплат і виплату отримали всі, за кожну робочу зміну на лінії, хто контактував з населенням і наражав себе на небезпеку. Це дуже потрібна виплата для нас і наших родин. І дуже відчутна підтримка. Дякую", – підсумував правоохоронець.

По скільки отримали

У коментарях Зборовський додав, що при підрахунку виплат рахувалась кожна зміна, починаючи з першого дня карантину.

"Вихідний, лікарняний, відпустка – не отримуєш. Тільки фактична робота ні лінії. Тому кожен отримав свою цифру. Патрульні, які за цей час не ходили у відпустку і не хворіли, отримали виплату за 3 місяці близько 22 тисяч гривень", – пояснив Зборовський.

Поліцейський розповів про доплати на карантині Facebook Євгена Зборовського

Поліцейський розповів про доплати на карантині Facebook Євгена Зборовського

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 квітня Верховна Рада України внесна зміни до державного бюджету та створила Фонд боротьби з коронавірусом у розмірі 64,7 мільярдів гривень.

Бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення 2,7 млрд грн на виплати МВС із Фонду боротьби з коронавірусом.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова попросила виділити 14,5 млн грн з Фонду боротьби з COVID-19. З них 3,5 млн грн планується витратити на створення веб-сайту.

Станом на 17 липня у Фонді по боротьбі з коронавірусом із 64,7 млрд гривень залишилось лише 3,2 млрд. Це приблизно 5% від початкового об'єму коштів.