В Україні подорожчає опалення: названо цифри

В Україні ціни на тепло в розпал опалювального сезону можуть вирости на 15-16%.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Аналітик Єгор Комов вважає, що вже в грудні на ринку вартість газу може скласти 7 грн (зараз близько 5,4 грн). Це значно менше, ніж торішня ціна, але водночас більше, ніж українці платять зараз. З огляду на структуру тарифу на тепло, за такого подорожчання газу тарифи на опалення можуть зрости приблизно на 15-16%.

"Газ це товар, на вартість якого впливають всі ті ж закони ринку. З початком опалювального сезону попит на газ росте, більше покупців за того ж обсягу, значить, вищою буде ціна. Зараз з'являються ринкові механізми, наприклад, є можливість перейти на річні тарифи і платити за однією і тією ж вартістю. Тоді ціна рости не буде", – пояснює аналітик.

Щоб змінити постачальника, потрібно знайти його офіс або сайт і подати заяву. До неї прикріпити: документ на право власності (право користування), останню платіжку, копію паспорта та ІПН. Підтвердження про те, що ви успішно змінили постачальника, доведеться протягом 21 дня.

Газ надходитиме тією же трубою. Справа в тому, що внаслідок запуску ринку функції постачальника та оператора мереж розділили. Тепер облгаз відповідає тільки за комунікації і йому потрібно платити окремо – так звану абонплату. Вона вноситься, навіть якщо ви зовсім не користуєтеся блакитним паливом.

Якщо раніше тариф на газ (а це 80% у структурі тарифу на тепло) встановлювався відразу на опалювальний сезон, то зараз вартість блакитного палива може змінюватися щомісяця.

"Зараз маємо другий опалювальний сезон, коли ми заходимо, не знаючи тариф на газ. Немає довгострокового прогнозу", – констатує директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк. Водночас, ще минулого року Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє змінювати тарифи на тепло без довгої процедури узгодження. Якщо раніше, щоб підвищити тариф на тепло, потрібно було витратити від двох до чотирьох місяців, то зараз зробити це можна того ж місяця.

Фактично вартість опалення для українців змінюватиметься щомісяця. Якщо в жовтні, ймовірно, різниця буде незначною, то в розпал сезону, у грудні-лютому, газ може підскочити в ціні від 5,8 до 7 грн за кубометр, розповідає представник Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня 2021 року можуть почати вимикати газ усім споживачам, хто буде без лічильників. Це передбачено в чинному Законі "Про комерційний облік газу".

Компанія "Нафтогаз" підвищила вартість газу для населення за тарифом "Річний" із 4,73 до 5,24 гривень за кубометр. А вереснева ціна на газ за тарифом "Місячний" виросла на 45% – із 3,24 грн/куб у серпні до 4,7 грн/куб.