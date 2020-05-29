В Україні подорожчає газ, а боржників почнуть жорстко штрафувати – меморандум із МВФ

Україна відмовиться від регульованого тарифу на газ для населення, що в майбутньому може призвести до зростання цін на блакитне паливо, опалення та гарячу воду. Водночас боржників штрафуватимуть і примушуватимуть до оплати.

Про це повідомляє видання "Українські новини", яке має у своєму розпорядженні неофіційну версію меморандуму. Варто зазначити, що, за даними ЗМІ, Україна взяла на себе зобов'язання офіційно не публікувати документ доти, доки його не затвердить Рада директорів МВФ.

"Україна пообіцяла відмовитися від продовження спеціальних зобов'язань щодо постачання газу населенню і ТКЕ і зробити низку кроків, які в перспективі призведуть до підвищення цін на газ і тарифів на комунальні послуги. Крім того, серед обіцянок, даних МВФ – посилення боротьби з боржниками шляхом збільшення штрафів і "спрощення правого примусу" платити за газ і комунальні послуги", – йдеться в публікації.

Зауважимо, Україна може отримати перший транш нового кредиту від МВФ уже найближчими тижнями. Загальна сума становитиме $5 млрд, а перша порція позики – $1,9 млрд. У новому меморандумі, як вдалося з'ясувати ЗМІ, прописали необхідність змінити статут "Нафтогазу", закон про банки та процедуру відбору членів Вищої ради правосуддя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський підписав закон, що забороняє повертати банки колишнім власникам. Зокрема, це стосується й ПриватБанку. Цей документ був останньою умовою, яку мала виконати Україна для отримання кредитного траншу від МВФ.