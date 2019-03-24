В Україні подорожчає долар: що буде з курсом гривні і коли чекати розворот

В Україні курс долара до 30 березня зросте з 27,2 до 27,5-27,6 грн/$. При цьому темпи подорожчання американської валюти знизяться, а вже після виборів гривня може знову зміцнитися.

Як пояснюють аналітики, напередодні великих політичних подій традиційно попит на валюту перевищує пропозицію. А це в свою чергу призводить до незначного подорожчання долара.

OBOZREVATEL з'ясував, чому дорожчає долар і скільки буде коштувати гривня до кінця березня.

Головне:

подорожчання валюти – короткочасне явище;

вже у квітні курс може знову опуститися;

У Національному банку заявляють: значних стрибків не допустять.

Курс долара буде рости, але ситуація під контролем

Уже кілька тижнів в Україні спостерігається плавне зростання курсу долара. В окремі дні гривня зміцнювалася, проте в цілому девальвація триває з 11 березня. Частина експертів пов'язувала таке явище з виходом на валютний ринок "Укрзалізниці". Мовляв, вони за короткий період купили велику кількість доларів, у результаті попит збільшився, а пропозиція залишилася на тому ж рівні.

У Національному банку відмовилися коментувати вплив окремих учасників ринку, однак при цьому заявили: ситуація під контролем. Щоб згладити подорожчання, НБУ почав підвищувати пропозицію і продав на ринку $100 млн. Більшість опитаних OBOZREVATEL аналітиків сходяться на думці: найбільш імовірний курс до кінця березня – близько 27,6 грн/$.

"На найближчий тиждень ми очікуємо зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,5 / 27,7 грн", – відзначає старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

З таким же прогнозом погоджується і фінансовий аналітик Володимир Мазуренко. Він упевнений, що девальвація закінчиться разом із виборами, при цьому курсі гойдалки будуть рухатися по траєкторії до 27,6 грн/$ до 31 березня, і знову до 26,9 грн/$ у першій половині квітня.

"У нас валютний ринок чутливий до всього. Поки бачимо ситуацію, коли попит зростає і серед населення, і серед великих учасників. Я б сказав, що всю ситуацію можна пояснити одним словом: політика. Головне, що потрібно пам'ятати: коливання - звичайна ситуація на ринку", – розповідає Мазуренко.

Водночас за оцінками фінансового експерта Єгора Комова, наступного тижня вартість американської валюти в гіршому випадку досягне 27,5 грн/$, при цьому експерт вважає: цілком можливо, що коридор буде мати вкрай вузький діапазон у 10-15 коп./$.

"Долар буде дорожчати до 31 березня. Подорожчання буде незначним, але буде. Ми вже бачимо назрілу тенденцію. Що це означає? А зовсім нічого. У квітні буде ревальвація. Такі гойдалки у нас спостерігаються з року в рік", – зазначає Комов.

Що буде з курсом долара у квітні

У квітні курс гривні стабілізується близько 27 грн/$, розповідає аналітик Єгор Комов. "Якщо період виборчої компанії пройде без особливих ускладнень, думаю, вартість валюти буде нижче зазначеної відмітки. В іншому випадку, з огляду на настрої учасників ринку, можливий коридор з верхньою відміткою в 27,5 грн/$", – впевнений аналітик.

Водночас в "Альпарі" відзначають: виходячи з останніх заяв усіх кандидатів, вони бачать майбутню співпрацю з Міжнародним валютним фондом як одне з важливих напрямків у роботі, від чого і залежить курс. "У зв'язку з цим, уже під кінець квітня ми маємо всі шанси побачити зниження курсу до більш низьких позначок до 26,80 і нижче", – пояснюють експерти.

Отже, до виборів вартість долара може рости, а вже після кампанії знову опуститься нижче психологічної позначки.

Опитані аналітики впевнені: заробити на курсових коливаннях вкрай складно. Це не завжди вдається професіоналам, а для українців, які не володіють спеціальними фінансовими знаннями, це зробити практично неможливо.

При цьому важливо враховувати, що навіть в умовах повторюваних сезонних чинників ситуація може змінитися. Тобто вгадати точний момент, коли вигідніше купувати, вкрай складно. По-друге, придбання доларів невеликими порціями "згладить" можливі ризики.

Якщо долари або євро потрібні вже через кілька місяців, найкраще купувати валюту у другому тижні місяця, тоді на гривню проводиться мінімальний тиск. А ось у кінці місяця через валютні виплати зростає і попит. Тобто гривня, наприклад, 15 числа, швидше за все, буде міцнішою, ніж 30-го.

Якщо ж валюта потрібна для того, щоб зберегти заощадження, потрібно максимально розділити свої ризики. Купувати одразу три валюти, дві з яких обов'язково долари і євро. Причому міняти гривні на долари потрібно маленькими порціями раз на місяць.

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