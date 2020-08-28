В Україні подорожчає долар, – прогноз

В Україні курс долара за перший тиждень вересня подорожчає з 27,4 до 27,6 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "На найближчий тиждень ми очікуємо помірне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 грн", – розповідає експерт.

На минулому тижні курс долара до гривні помірно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,1-0,5%. Так, з минулого четверга офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 27,32 грн до 27,46 грн (+ 0,5%).

Попит / пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "УкрДилінг", за цей же час зросли з 27,36 / 27,38 до 27,50/27,52 (+ 0,5%). Середні курси купівлі / продажу готівкового долара в банках за тиждень виросли з 27,30/27,57 до 27,35/27,59 (+0,2%/+ 0,1%). При цьому спред між середньою покупкою і середнім продажем скоротився з 1,0% до 0,9% за рахунок більш швидкого зростання курсу покупки в порівнянні з продажем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ червоною лінією, яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас уже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.

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