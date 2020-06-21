В Україні подорожчає долар: скільки доведеться платити за валюту

В Україні долар перейшов до плавного подорожчання і вже до кінця червня досягне позначки в 27 грн/$. Новина про новий кредитний транш від МВФ уже не впливає на валютний ринок, а побоювання з приводу можливої відставки керівництва НБУ негативно відображується на настроях інвесторів і продавців валюти.

Детальніше про те, як і чому зміниться курс долара в Україні – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Курс долара наблизиться до 27 грн/$, кредит від МВФ уже "відіграно"

Україна отримала перший транш кредиту від МВФ, що призвело до плавного зміцнення гривні. Результат цього рішення вже відіграно, тепер ринок реагує на інші новини. Одна з них про можливу відставку глави НБУ Якова Смолія. Так, профільний комітет Ради ухвалив рішення відмовитися приймати його звіт, а це може стати першим кроком до вотуму недовіри на адресу регулятора, але про це пізніше.

Старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб вважає, що на цьому тлі долар може подорожчати з 26,7 грн/$ до 27 грн/$.

"Найближчого тижня ми очікуємо помірного зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,8/27,0 грн", – прогнозує Іосуб.

Курс долара в Україні значно зросте

Новини про те, що МВФ передбачає виділити другий транш коштів у межах програми stand-by у вересні не вплинули на ринок, додає керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

"Ринок уважно стежить за ситуацією з поширенням короновірусу й рішеннями влади щодо посилення карантину. Очевидно, що економіка може не витримати другої хвилі жорсткого карантину. Також ринок стежить за ситуацією навколо НБУ, який перебуває під критикою парламенту. Будь-яка зміна в Нацбанку може негативно позначитися на ситуації на ринку, прискоривши вихід нерезидентів", – відзначає Шевчишин. За його оцінками, гривня найближчого тижня буде коливатися в діапазоні 26,6-26,9 грн / $.

Епопея навколо НБУ

Щойно Україна отримала кредитний транш МВФ, у парламенті всерйоз взялися за питання звільнення глави НБУ Якова Смолія. Чутки про його можливу відставку тривають уже другий рік, але законно це зробити вкрай складно. Правила спеціально прописані так, щоб політики не мали ніякого впливу на Нацбанк.

Глава НБУ звітує парламенту, але не підпорядковується йому. А звільнити його можна або за власним бажанням, якщо він усунеться від виконання роботи, стане недієздатним або втратить ділову репутацію. Останній пункт найбільш суперечливий. Його, найімовірніше, і можуть використовувати для звільнення (якщо на такий крок усе-таки зважаться).

Усі міжнародні кредитори виступають проти впливу політиків на НБУ. Це загальноприйняте практично у всіх розвинених країнах правило: банківський регулятор не може йти на поводу ні президента, ні парламенту.

Курс долара в Україні Рixabay

У розпорядженні OBOZREVATEL виявився цей документ, у ньому йдеться про те, що робота чинного глави НБУ на цій посаді була незадовільною.

"Національний банк України, як у 2019 році й на початку 2020 року, так і починаючи з 2014 року, не виконав сповна своєї основної конституційної функції – забезпечення стабільності грошової одиниці України. Національний банк України формував і реалізовував украй небезпечну для країни валютно-курсову політику, яка штучно поглибила кризові явища в економіці", – сказано в документі.

У будь-якому разі щонайменше найближчим часом в Україні різких стрибків курсу не буде, у всякому разі в цьому впевнені опитані OBOZREVATEL експерти. А глава НБУ, кар'єра якого опинилася в небезпеці, поки ще залишається у своєму кріслі.