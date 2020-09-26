В Україні почастішали випадки шахрайства з банкоматами: як не стати жертвою

В Україні почастішали випадки шахрайства з використанням спеціального пристрою, який здатний поцупити дані карти і зробити дублікат.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.Експерт з кібербезпеки Марина Кобейнік розповідає: скімінг – це один з найскладніших спосіб шахрайства. Для цього потрібно спеціальний пристрій для випуску карт, камера або накладка на клавіатуру (щоб підглянути пін-код), скіммінгових пристрій.

"Я б сказала, що це порівняно рідкісна схема. У банків є відносно точна статистика. Якщо клієнти самі переказують 500-1000 грн, повіривши розповідям по телефону, то з скріммінгом все інакше – шахрайство відбувається не з вини клієнта. Тут досить просто скористатися банкоматом ", – говорить Кобейнік.

Заступник директора Асоціації "ЄМА" Олеся Данильченко з такою думкою не погоджується: скріммінг активно використовують шахраї, технології розвиваються. Мовляв, зловмисники фактично влаштували "гонку озброєнь з банками" і кожен раз знаходять новий спосіб обійти заходи безпеки.

"Це не рідкісне явище. Встановлюється пристрій або на картрідер, або всередині самого картридера. І це проблема, їх помітити практично неможливо. Але їм же треба ще і пін-код отримати. Для пін-коду встановлюється мініатюрна камера, або в фальш-панелі , або десь поруч ", – розповідає Данильченко.

Шахрай підходить до банкомату, вставляє скімінг в роз'єм, прикріплює камеру до стінки банкомату, або ж встановлює спеціальну накладку на клавіатуру, яка запам'ятовує, які цифри набирав клієнт банку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українських користувачів торговельного майданчика OLX почали атакувати хакери з Росії. Під приводом продажу товару вони дізнаються дані картки покупця, а потім знімають з неї гроші.