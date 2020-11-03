В Україні по-новому будуть штрафувати за маски: "слуги" ухвалили законопроєкт в першому читанні

В Україні 251 нардеп, більшість з яких представники "Слуги народу", в першому читанні прийняли законопроєкт №3890, який зобов'язує підприємства стежити за тим, щоб відвідувачі правильно носили маски: прикриваючи і ніс, і рот.

Карати будуть тих, хто впустить у громадський транспорт, торгові центри і будь-які інші заклади відвідувачів, у яких маски надіті на підборіддя. Їм доведеться заплатити штраф у розмірі від 3400 до 5100 грн.

Результати голосування

"За пропуск, допуск особи в громадські будівлі, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема і респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, а також і виготовлених самостійно або невжиття заходів щодо перебування людини в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту, суб'єкт господарської діяльності сплачує штраф у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ", – йдеться в законопроєкті.

Раніше очільник МОЗ Максим Степанов на своєму брифінгу 31 жовтня звернувся до голови ВР Дмитра Разумкова та народних депутатів із проханням підтримати законопроєкт щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення протиепідемічних правил.

Наступний крок – покарання для простих українців

Кожен четвертий українець носить маску нерегулярно, йдеться в дослідженнях групи "Рейтинг". Водночас левова частка одягає респіратори і маски на підборіддя, не прикриваючи ніс і рот. Ефекту від такого захисту немає, проте формально вимога "масочного режиму" виконується.

Кабінет міністрів також розробив законопроєкт, який повинен зобов'язати не просто носити медичні засоби захисту, але й робити це правильно. "Для фізичних осіб штрафи порівняно невеликі – по суті навіть трохи зменшуються штрафи, ніж зараз передбачено загальними правилами карантину", – презентував законопроєкт міністр юстиції Денис Малюська.

Якщо раніше за відсутність масок могли оштрафувати на 17 тис. грн, то зараз штраф буде неприємним, але посильним для будь-якого українця, що працює. Так, якщо, наприклад, прийти в торговий цент і надіти маску на підборіддя, оштрафувати можуть на 170 грн. А якщо порушити правила повторно, штраф становитиме вже 255 грн.

"Перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема й респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, а також і виготовлених самостійно – тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ", – йдеться в законопроєкті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні потрібно посилити покарання для тих, хто не носить маски в громадських місцях. Глава держави вважає, що штрафувати потрібно відразу на місці, без судів.

Для цього потрібно змінити законодавство, а робити це до місцевих виборів депутати не хочуть. Про це Володимир Зеленський заявив під час свого інтерв'ю чотирьом українським телеканалам.