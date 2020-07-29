В Україні по-новому рахуватимуть тариф на газ: що зміниться через кілька днів

В Україні в серпні перестануть регулювати тариф на газ для населення. Поступово це призведе до подорожчання блакитного палива. Крім того, вже в наступному місяці можна буде вибирати постачальника.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. "Будуть тарифні плани, які зможе пропонувати населенню постачальник. На першому етапі будуть місячні, річні тарифні плани", – розповів на форумі Energy Club директор ЦПК "Нафтогаз України" Максим Рабинович.

Уже зараз тенденція на світових ринках розгорнулася. Якщо раніше газ дешевшав, то зараз навпаки – дорожчає. У середньому кубометр коштує близько 3,3 грн. У результаті такої тенденції на 7% підняв свій тариф і "Нафтогаз".

"Що отримає споживач? Ринок і маленька ціна – поняття несумісні. Зараз ціна 2,7-4,1 тис. за тисячу кубометрів, а взимку вона може бути 10 тис. Це ринок", – говорить директор ЄГАЗ Артем Компан.

Зараз ціни в Україні є на своєму мінімумі, але до осені буде подорожчання. "Складно називати конкретні цифри, але нині очікувані ціни восени є в межах 4-5 тис. грн з ПДВ. Коливання ціни залежать від безлічі факторів. Це збереження і можливе посилення карантинних заходів, а значить зменшення попиту з боку непобутових споживачів", – зазначає представник Української енергетичної біржі Артем Щербак.

Якщо постачальника не буде, газ продасть "Нафтогаз". У разі, якщо з якоїсь причини сім'я залишиться зовсім без постачальника, "Нафтогаз" (його Кабмін вибрав постачальником останньої надії) зобов'язаний щонайменше два місяці продавати їм блакитне паливо.

"Постачальник останньої надії повинен підстрахувати споживача на випадок відсутності угоди зі звичайним постачальником відповідно до умовної середньої ціни. Фактично постачальник останньої надії – це такий собі запобіжник, який не дасть споживачеві залишитися без енергоресурсу", – зазначив експерт Центру Разумкова Максим Білявський.

Відзначимо, як писав OBOZREVATEL: