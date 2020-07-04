В Україні після підвищення почалися виплати пенсій за липень

Пенсійний фонд України розпочав виплату пенсій за липень. На це спрямували 3,7 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ПФУ у Facebook 4 липня. Розмір виплат було перераховано 1 липня – у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1638 грн до 1712 грн.

"Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій липня. 2-3 липня 2020 року на пенсійні виплати спрямовано 3,7 млрд гривень. Виплата липневих пенсій буде проводитись у визначену кожному пенсіонеру дату в установленому порядку", – повідомили у фонді.

В Україні почали виплату пенсій за липень Facebook Пенсійного фонду

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 червня Пенсійний фонд України розробив і впровадив нову сервісну послугу – автоматичне призначення пенсії.

В Україні в грудні мінімальну пенсію підвищать на 57 грн – до 1769 грн. Максимальна виплата при цьому збільшиться на 570 грн і складе 17690 грн.