В Україні підвищили ціни на газ і урізали всі субсидії: Гончарук обдурив Зеленського?

В Україні тільки за кілька місяців нова влада встигла скасувати максимальний тариф на тепло, підвищити ціни на газ і урізати розмір субсидій. Поки прем'єр Олексій Гончарук публічно розповідає президенту про моделі зниження цін на комуналку, Кабмін підвищує тарифи.

Про те, як уряд за кілька місяців встиг провалити "тарифні обіцянки" Володимира Зеленського, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Магія цифр: як "дешевшає" комуналка, але платити доводиться більше

Або ж прем'єр-міністр Олексій Гончарук обманює президента Зеленського, або ж вони обидва намагаються обдурити всіх українців. З одного боку глава Кабміну вже другий тиждень поспіль з гордістю повідомляє: на всю зиму встановили єдину ціну на газ, і вона буде аж на 7% менша, ніж за аналогічний період минулого року. А з іншого – українцям за блакитне паливо доведеться платити більше.

"Ціна на газ у платіжках буде на рівні 8 грн за куб. М. Протягом всього опалювального періоду. Це рекордно низька сума для опалювального сезону за останні два роки", – написав Гончарук у своєму Telegram-каналі.

Хоча до опалювального сезону газ продавався за 7 грн за куб, тобто майже на 1 грн дешевше. Зрозуміло, що взимку традиційно зростає попит на блакитне паливо і це призводить до підвищення цін. Мовляв, на 7% дешевше, ніж торік – вже перемога.

Але річ у тім, що порівнювати з опалювальним сезоном 2018/2019 більш ніж некоректно. За цей період газ різко подешевшав на європейському ринку. Якщо в грудні 2018 року середня ціна тисячі кубометрів становила 11,7 тис. грн (дані Української енергобіржі), то в грудні цьогоріч – 5,8 тис. грн. Це на 49,5% дешевше!

Тобто блакитне паливо (якщо порівнювати грудень 2018-го з груднем 2019-го) за 12 місяців на відкритому ринку подешевшало на 49,5%, а українцям пропонують тариф, який на 15% вищий, ніж до опалювального сезону, і всього на 7 % нижчий, ніж минулого опалювального сезону. Фактично можна зробити три короткі висновки:

Кабмін ухвалив рішення підвищити тариф на газ на 15%;

на відкритому ринку газ подешевшав за рік на 49,5%, але українці цього не відчують;

твердження, що газ подешевшав – велике перебільшення.

Днями Гончарук зустрівся із Зеленським, відрапортував про перемогу над газом і тепер запропонував закріпити результати і в тарифах на тепло. Взялися за опалення. "Знайшли цікаве рішення, яке дозволить наступної зими зменшити тарифи майже наполовину", – заявив глава держави у своєму зверненні.

Як саме будуть реалізувати "цікаве рішення" – поки невідомо. Ба більше, ні президент, ні Кабмін не мають права втручатися безпосередньо у формування тарифів на комунальні послуги (крім газу). Для цього є спеціальний (і, за законом, незалежний) регулятор – Національна комісія у сферах енергетики і комунальних послуг. У деяких же містах (залежно від кількості споживачів) вартість затверджує місцева влада (в рамках децентралізації).

На словах Гончарук пропонує тарифи знизити, а насправді ж уряд ухвалює протилежне рішення. Як уже писав OBOZREVATEL, граничний тариф на тепло, який залишився у спадок від Володимира Гройсмана, скасували. Мовляв, коштів на компенсацію різниці між тим, скільки підприємства витрачають на тепло, і тим, які тарифи їм дозволено встановлювати, немає.

Тобто з одного боку Кабмін обіцяє президенту знизити тарифи на опалення, а з іншого, буквально за кілька тижнів до цього, дозволяє підвищити тарифи. Так, максимальна ціна на Гкал мала складати 1,4 тис. грн, а вартість кубометра гарячої води – 75 грн. Наприклад, у Смілі Черкаської області один Гкал коштує 2,3 тис. грн, в Кіровоградській області середня вартість становить 2,1 тис. грн, у Волинській – 1,8 тис. грн, у Рівненській – 1,7 тис. грн.

Простіше кажучи:

Кабмін обіцяє знизити тарифи на тепло, але невідомо як;

максимальний тариф на тепло скасували, фактично, підвищивши частину цін.

І всього в п'яти областях середня вартість тепла нижча, ніж 1400 грн. Якщо споживачам така ідея до вподоби, то ось у містах рішення викликало занепокоєння. "Для абсолютної більшості міст такі витрати є непосильними, а впровадження таких змін призведе до повного припинення надання послуг з постачання теплової енергії та гарячої води населенню", – лякають у Асоціації міст України. Ця організація складається здебільшого з чинних і колишніх мерів.

Всі субсидії уріжуть, але обіцяють зробити навпаки

Також тільки на словах залишилися обіцянки про те, що число субсидіантів збільшиться на 1 млн осіб (озвучував тодішній представник президента в Кабміні Андрій Герус). Насправді, всі субсидії урізали. Відповідне рішення вже ухвалив уряд, але набуде чинності воно тільки в травні.

Формулу розрахунку поміняли так, що тепер сім'я платитиме не 15%, а 20% від свого доходу за комуналку. Наприклад, якщо сім'я з трьох осіб з доходом 9 тис. грн зараз може платити без субсидії 1044 грн, а за новими правилами – 1386 грн.

З одного боку Кабмін погоджується виконувати "команди" президента, але за спиною робить по-своєму. Декларує мету знизити витрати на комуналку, але водночас скасовує граничні тарифи, урізує субсидії та підвищує тарифи на газ. Українці ж "результат" такої роботи побачать у своїх платіжках і вже найближчим часом.

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