В Україні підвищили пенсійний вік: в Мінсоці назвали дві умови для виплат в 2020-му

В Україні з 1 квітня підвищили пенсійний вік для жінок з 59 до 59,5 років. Ті українки, яким виповнилося до 1 квітня поточного року 59 років і 59,5 років – після 1 квітня, зможуть вийти на заслужений відпочинок в 2020-му, проте тільки за умови, якщо у них є як мінімум 27 років стажу.

Про це в ефірі Oboztv заявила директор департаменту пенсійного забезпечення Мінсоцполітики Валентина Кудін. "Жінці, якій виповнилося 59 років в цьому році, потрібно працювати на півроку більше, щоб вийти на пенсію. Але за умови, якщо вона має 27 років стажу. Тільки досягнення пенсійного віку не достатньо, щоб вийти на пенсію, необхідно мати достатню кількість стажу", – розповіла Кудін.

Нагадаємо, ще з 2011 року в Україні поступово підвищується пенсійний вік для жінок. Щорічно його збільшують на 6 місяців, в результаті до 2021-го він складе 60 років. Час старту "заслуженого відпочинку" залежить від дати народження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 11,4 пенсіонерів на індексацію виплат в травні можуть претендувати лише близько 7 млн осіб.

Пенсійний фонд у четвер, 23 квітня, направив 9,9 млрд гривень на виплату разової допомоги пенсіонерам в розмірі 1000 гривень.