В Україні підвищили мінімальну пенсію: у Пенсійному фонді назвали цифри

У зв'язку зі збільшенням мінімальної зарплати до 5000 грн з 1 вересня в Україні також зростуть мінімальні пенсії за віком – до 2000 грн.

Зміни торкнулись 1,6 млн українців – непрацюючих пенсіонерів, які виконали вимогу щодо стажу (35 років чоловіки і 30 років жінки) і досягли віку 65 років, повідомили на сторінці ПФУ в Facebook.

Згідно закону, мінімальний розмір пенсії за віком для таких осіб встановлюється в розмірі 40 % мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет.

"Мінімальний розмір пенсії для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, зростає з 1889,20 грн (4723 грн х 40%) до 2000 грн (5000 грн х 40%). Перераховано пенсії 1,6 млн пенсіонерів", – йдеться у повідомленні.

Пенсію у нових розмірах пенсіонери почнуть отримувати з вересня 2020 року.

Що буде з пенсіями у тих, хто працює

Пенсіонерам, які працюють, перерахунок пенсій з використанням нового показника мінімальної заробітної плати проведуть після того, як вони звільняться з роботи або припинять підприємницьку діяльність.

Збільшення розміру мінімальної пенсії Facebook / Пенсійний фонд України

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада з 1 вересня підвищила мінімальну зарплату до 5000 гривень (зараз майже на 300 грн менше – 4723 грн). Також до 29,2 грн зросла погодинна оплата праці.

В Україні в результаті підвищення тарифних розрядів з 1 вересня зарплати вчителів зростуть приблизно на 6%.