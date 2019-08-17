Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Особисті фінанси

В Україні підвищать зарплати вчителям: кому не пощастить

2.2т Читати матеріал російською

В Україні на 10% підвищать оклади (ставка зарплати) частині педпрацівників. Підвищення відбудеться вже з 1 вересня.

Про це повідомляє видання Юрліга. Зарплати підвищать тим, хто отримує гроші з освітньої субвенції і яких не торкнулося підвищення в 2018-му. Мова йде про педпрацівників закладів дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти.

В Україні підвищать зарплати вчителям: кому не пощастить

Новини
З 1 січня буде підвищена зарплата тренерам ДЮСШ

Серед іншого, уряд прийняв рішення про те, що з січня вихователі матимуть відпустку 56 днів замість 42 днів. Також норми інклюзивної освіти будуть поширені на профтехосвіту.

Таким чином, як заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, в Україні з 1 січня 2020 року планують підняти зарплати вчителям на 20-70%. Для прикладу, зараз 4173 грн отримує вихователь дитсадка, в 2020-му його оклад вже становитиме 6369 грн. Якщо ж викладач дитячого садка має 21 рік стажу, то з усіма надбавками його оклад становить 6509 грн, за новою системою - з 2020-го він буде отримувати 9100 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів з підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року.

Так, постановою передбачено такі мінімальні оклади:

  • в 2020-му - 2,5 прожиткових мінімуми;

  • в 2021-му - 3 прожиткових мінімуми;

  • 2022-го - 3,5 прожиткових мінімуми;

  • в 2023-му - 4 прожиткових мінімуми.

Прожитковий мінімум станом на липень 2019 року становить 1 936 грн.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Зарплати в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Зарплати в Україні
Місце
Україна
Тег
зарплата
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
3
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...