В Україні підвищать зарплати вчителям: кому не пощастить

В Україні на 10% підвищать оклади (ставка зарплати) частині педпрацівників. Підвищення відбудеться вже з 1 вересня.

Про це повідомляє видання Юрліга. Зарплати підвищать тим, хто отримує гроші з освітньої субвенції і яких не торкнулося підвищення в 2018-му. Мова йде про педпрацівників закладів дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти.

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Серед іншого, уряд прийняв рішення про те, що з січня вихователі матимуть відпустку 56 днів замість 42 днів. Також норми інклюзивної освіти будуть поширені на профтехосвіту.

Таким чином, як заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, в Україні з 1 січня 2020 року планують підняти зарплати вчителям на 20-70%. Для прикладу, зараз 4173 грн отримує вихователь дитсадка, в 2020-му його оклад вже становитиме 6369 грн. Якщо ж викладач дитячого садка має 21 рік стажу, то з усіма надбавками його оклад становить 6509 грн, за новою системою - з 2020-го він буде отримувати 9100 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів з підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року.

Так, постановою передбачено такі мінімальні оклади:

в 2020-му - 2,5 прожиткових мінімуми;

в 2021-му - 3 прожиткових мінімуми;

2022-го - 3,5 прожиткових мінімуми;

в 2023-му - 4 прожиткових мінімуми.

Прожитковий мінімум станом на липень 2019 року становить 1 936 грн.

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