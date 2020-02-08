В Україні підвищать пенсійний вік: які умови готують у "Слузі народу"

Україна має два виходи: або підвищити пенсійний вік, або продовжувати платити пенсії по дві тисячі гривень, впевнена глава профільного комітету Ради від "Слуги народу" Галина Третьякова.

І хоча зараз президент Володимир Зеленський проти такого рішення, іншого виходу у країни немає. Демографічна ситуація погіршується з кожним роком. Така тенденція торкнулася навіть розвинених європейських країн, у нас же до всього іншого додалися висока смертність, міграція.

OBOZREVATEL з'ясував, чи варто українцям підвищувати пенсійний вік і коли вийдуть на заслужений відпочинок мілленіали.

Три причини, чому без підвищення не обійтися

Уже в 2030-му, згідно з оцінками Світового банку, тільки 40% українців пенсійного віку отримуватимуть виплату "за формулою". Решта 60% зможуть розраховувати тільки на мінімалку (наразі це 1638 грн).

Уже в 2050-му населення скоротиться на 28%, при цьому кожен третій буде старшим 60 років. Жодна пенсійна система такий розклад не витримає – працюючі просто не зможуть утримувати таку армію пенсіонерів.

Низка країн розглядають можливість підвищення пенсійного віку до 72 років у доступному для огляду майбутньому (Данія, Японія). ООН рекомендує абсолютно всім державам переглянути "кордон" до 65 років. Україна – країна з одним із найнижчих порогів.

Коли підвищать пенсійний вік

Чи підвищать українцям пенсійний вік?

Рано чи пізно до цього кроку прийти доведеться. Зараз головне "але" – українці рано вмирають. Чоловіки, які дожили до 60 років, мають усі шанси в середньому дотягнути до 75 з половиною років, а жінки – до 85 з половиною.

Тимчасово рішення відстрочили, коли ввели поетапне зростання вимог для виходу на пенсію. Останній крок очікується в 2028-му, тоді вчасно отримати виплату зможуть тільки ті, у кого є 35 років стажу. Минулий склад Кабміну заявляв, що до 28-го необхідності підвищувати "кордон" немає.

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Однак, у "Слузі народу" таку думку поділяють далеко не всі. Наприклад, Галина Третьякова пропонує: необхідно ухвалити рішення про поступове збільшення пенсійного віку з 2023 року – один раз на рік на один місяць.

Отже, підвищення розтягнеться на десятки років, однак дозволить частково виправити ситуацію.

Економіст Тарас Козак у коментарі OBOZREVATEL заявив, що підтримує підвищення пенсійного віку і бачить це єдиним варіантом вирішити проблему з низькими пенсіями. Для цього є три причини, якщо коротко, отакі.

"Єдиний розумний вихід - підвищення пенсійного віку до 65 або більше років. У Європі, США – середній вік 65-67. Але це політично непопулярне рішення, яке складно затвердити будь-якому парламенту", – наголосив експерт.

Припустимо, що всього є 100 осіб. За два роки з'являються двоє нових працюючих (виростають діти), четверо працюючих стають пенсіонерами (досягають 60 років) і один пенсіонер помирає. Вже через 10 років залишиться всього лише 90 працюючих, але кількість пенсіонерів досягне 115 осіб. Якщо ж поступово підвищувати пенсійний вік на півроку до позначки в 65 років, то кількість "нових" пенсіонерів скоротиться приблизно в два рази.

Саме таким шляхом і пішли більшість європейських країн. Так, наразі пенсійний вік в Україні (60 років) один із найнижчих у Європі. У Білорусі на заслужений відпочинок виходять у 63 роки, в Польщі – в 65, а в Нідерландах – зовсім у 68 років.

Один з основних аргументів проти підвищення пенсійного віку – українці рано вмирають. Дійсно, згідно з даними ВООЗ, у розвинених країнах Європи люди живуть на 7-8 років довше. Причому в організації охорони здоров'я називають і основні причини короткої тривалості життя: неправильне харчування, несвоєчасне лікування, шкідливі звички, пасивний спосіб життя. І біологічно, каже вчена Ірина Курило, українці абсолютно нічим не відрізняються від, наприклад, німців. Тому вмирати повинні не в 67, а в 80-90 років.

Пенсійний вік в Україні рано чи пізно доведеться підвищувати. Незважаючи на проблеми в охороні здоров'я, соціального захисту, працевлаштування людей пенсійного віку, владі доведеться піти на такий крок. У протилежному випадку розмір пенсії буде поступово зменшуватися до символічного розміру.

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