В Україні підвищать пенсійний вік через кілька місяців: як змінять правила

В Україні до 1 квітня 2020 року пенсійний вік для жінок – 59 років, а вже з 1 квітня – 59 років і 6 місяців. Таке нововведення передбачене в рамках ухваленого ще 9 років тому поетапного ускладнення умов виходу на заслужений відпочинок для українок.

Як розповіли OBOZREVATEL у Пенсійному фонді, вже з 2021-го всі українки виходитимуть на заслужений відпочинок у 60 років. Ті, хто пізніше народився, змушені більше працювати.

З 2011 року в Україні поступово підвищується пенсійний вік для жінок. Щороку його збільшують на 6 місяців, в результаті до 2021-го він складе 60 років. Час старту "заслуженого відпочинку" залежить від дати народження. В цьому році в 59 років вийдуть ті, хто народився пізніше 30 вересня 1960-го.

Один з основних аргументів проти підвищення пенсійного віку – українці рано вмирають. Дійсно, згідно з даними ВООЗ, у розвинених країнах Європи люди живуть на 7-8 років довше. Причому в організації охорони здоров'я називають і основні причини короткої тривалості життя: неправильне харчування, несвоєчасне лікування, шкідливі звички, пасивний спосіб життя. І біологічно, каже вчений Ірина Курило, українці абсолютно нічим не відрізняються від, наприклад, німців. Тому вмирати повинні не в 67, а у 80-90 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до 2028-го 45% українців, які досягли 60 років, залишаться без пенсії через відсутність стажу. Для них Пенсійний фонд пропонує два сценарії купівлі відсутніх років.

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