В Україні підвищать частину податків: скільки платитимемо у 2021-му

В Україні наступного року разом із ростом мінімалки і прожиткового мінімуму зросте і частина податків. Крім того, Кабінет міністрів уже зареєстрував законопроєкт, який призведе до зростання низки ставок.

Про те, хто і скільки заплатить податків – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як виростуть податки у 2021 році

Для фізосіб-підприємців

В Україні ФОП платять за себе менше податків, ніж простий працюючий. Саме вони передусім виступають проти підвищення мінімальних зарплат. У 2021-му суми, які вони мають віддавати державі, виростуть двічі:

з 1 січня:

Перша група єдиного податку:

єдиний податок з 219,7 до 227 грн через підвищення в грудні (10% прожиткового мінімуму)

ЄСВ з 1100 до 1320 грн (22% мінімалки)

Друга група єдиного податку:

єдиний податок з 1000 до 1200 грн (20% мінімалки)

ЄСВ з 1100 до 1320 грн (22% мінімалки)

Третя група єдиного податку:

ЄСВ з 1100 до 1320 грн (22% мінімалки)

з 1 липня:

Перша група:

єдиний податок з 227 до 237,1 грн (10% прожиткового мінімуму)

ЄСВ з 1320 до 1430 грн (22% мінімалки)

Друга група єдиного податку:

єдиний податок з 1200 до 1300 грн (20% мінімалки)

ЄСВ з 1320 до 1430 грн (22% мінімалки)

Третя група єдиного податку:

ЄСВ з 1320 до 1430 грн (22% мінімалки).

Для простих українців

У 2021-му в Україні щонайменше доведеться більше платити за великі квартири і будинки. Таке збільшення вже передбачено податковим кодексом. Крім того, для тих, хто самостійно купує стаж, виростуть відрахування. Наприклад, якщо в січні 2020-го за один рік потрібно було заплатити 24,9 тис. грн, то в січні 2021-го вже 31,6 тис. грн.

Розмір податку на нерухомість – до 1,5% мінімалки за кожен квадратний метр понад норму (норма 60 квадратів для квартири і 120 для машини, але може бути переглянута місцевою владою). Платити у 2021-му потрібно за 2020-й, тому і розмір мінімальної зарплати враховується за минулий рік. Тоді українці отримували не менше 4723 грн, значить, платити потрібно до 70,8 грн за квадрат.

Припустимо, вам особисто належить квартира площею 100 квадратних метрів. Водночас ви живете в місті, де місцева влада зберегла і норматив, і площу, яка прописана в законі. У такому разі оплатити доведеться "зайві" 40 квадратів, це 2833 грн.

Якщо квартира здається в оренду, заплатити доведеться більше. Якщо квартира або будинок здаються, податкової пільги не буде, платити доведеться за кожен квадрат нерухомості, розповідає OBOZREVATEL рієлтор Максим Бабуряк.

Як хочуть змінити податки

Кабінет міністрів зареєстрував законопроєкт №4104, ухвалення якого призведе до підвищення цілої низки податків. Це дозволить додатково зібрати кілька мільярдів гривень і тим самим частково компенсувати дефіцит бюджету.

Для простих українців

Податок на машини. В Україні транспортний податок у розмірі 25 тисяч гривень зараз платять власники машин віком до п'яти років і ціною від 375 мінімалок (трохи більше 1,8 млн грн). Кабінет міністрів пропонує останню норму знизити до 200 мінімалок (1 млн грн).

Якщо залишити старі правила, то наступного року мінімальна ціна, за якої потрібно платити податок, становила б 2,2 млн грн. За новими правилами – 1,2 млн.

Для бізнесу

Акциз на алкоголь. У 2021-му Кабмін пропонує на 11,6% підвищити акциз на алкогольні напої (це рівень інфляції в поточному році). Це призведе до зростання і роздрібних цін. Щоправда, це не означає, що пропорційно зростуть і ціни на полицях.

Екологічний податок. На 11,6-12% підвищать також екологічний податок, ставки за використання водного, радіочастотного та лісового ресурсів.

Скільки податків зберуть

Проєкт державного бюджету на 2021 рік передбачає значне збільшення податкових надходжень порівняно з планом бюджету на 2020 рік – на 145 мільярдів грн, говориться в дослідженні Центру аналізу публічних фінансів і публічного управління Київської Школи Економіки.

Зокрема, на 48 млрд грн зменшаться неподаткові надходження за статтею "доходи від власності та підприємницької діяльності" (у цій статті враховуються перерахування частини прибутку НБУ та сплата дивідендів державних підприємств).

Серед податкових надходжень найбільше мають вирости:

ПДФО (+28 млрд грн, або + 25%). Очевидно, тут відобразиться ефект від подвійного підвищення мінімальних зарплат і посадових окладів працівників. Адже це призводить до збільшення відрахувань як ЄСВ, так і ПДФО і військового збору.

ПДВ з вироблених в Україні товарів, відповідно до очікувань Мінфіну, виросте на 68% - з планових 77,4 млрд грн у 2020 році до 130,5 млрд грн у 2021 році.

"У цьому питанні підстави для такого шаленого оптимізму у Мінфіну є: за результатами січня-липня 2020 року Мінфін майже виконав річний план з надходжень внутрішнього ПДВ за річного плану в 77,4 млрд грн зібрано 59 млрд грн. У разі збереження такої динаміки, надходження від цього виду ПДВ може досягти 110 млрд грн до кінця 2020 року", – йдеться в повідомленні.