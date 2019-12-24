В Україні підняли зарплати держслужбовцям: хто скільки отримає

У вівторок, 24 грудня, Кабінет міністрів прийняв відразу кілька постанов про підвищення окладів державним службовцям та іншим працівникам держустанов.

Про це йдеться в матеріалі "Страны". Було закріплено положення про те, що зарплата чиновника не може бути нижчою від двох прожиткових мінімумів, що в наступному році складе близько 4200 грн.

Якщо ж сам прожитковий мінімум піднімуть до 4300 грн, то мінімальні оклади в держструктурах виростуть вже до 8600 тисяч гривень, що набагато вище середньої мінімальної зарплати в країні.

В Україні підняли зарплати держслужбовцям 24 канал

"Два прожиткові мінімуми – це буде базовий оклад, на який потім нараховуються інші виплати – премії, за вислугу років та ін. До сьогоднішнього дня такою базою був один прожитковий мінімум", – пояснив глава секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський.

Також поміняли саму модель – якщо зараз в якості базової величини береться оклад за тарифною сіткою в залежності від рангу держслужбовця і множиться на певний коєфіцієнт, то в новій постанові Кабміну зафіксовані конкретні суми. А самих чиновників поділили на категорії та підкатегорії.

Наприклад, керівники держорганів (категорія А), яким платили за коєфіцієнтом 6,81, тепер можуть претендувати на 37,8 тисяч гривень. Йдеться про апарат Верховної Ради, Кабмін, РНБО та ін. В міністерствах цифра інша – 33,6 тисячі гривень. А в органах обласного значення – 29,4 тисячі.

Сітка категорій виглядає так: А – керівництво вищих держустанов, парламенту, Кабміну та ін. А1 і А2 – їх заступники, Б (Б1, Б2) – керівники структурних підрозділів, різного рівня, В (з підкатегоріями В1, В2, В3) – провідні і рядові фахівці.

В Україні підняли зарплати держслужбовцям careerist.ru

Придумали свою зарплатну схему і для патронажних служб і працівників на обслуговуванні держорганів, на яких закон про держслужбу не поширюється. Наприклад, главі секретаріату Верховної Ради будуть платити з коєфіцієнтом 4,2 – 17640 гривень

В оточенні президента оклади будуть вищими. Так, помічники і радники Володимира Зеленського "тарифікуються" за коєфіцієнтом 4,46, а це більше 18,7 тисячі гривень із нового року.

У РНБО за найвищим коєфіцієнтом (4,26) будуть оплачувати роботу керівника служби секретаря РНБО, а за найнижчим (2,75) – помічника його заступника.

У Кабміні найбільшу зарплату отримає уповноважений із прав осіб з інвалідністю – йому встановили оклад з коєфіцієнтом 4,46, а це більше 18,7 тисячі гривень на місяць.

В Україні підняли зарплати держслужбовцям sud.ua

У судовій системі за найвищими коєфіцієнтами йдуть працівники Вищої ради правосуддя, Конституційного суду, Верховного суду, Офісу генпрокурора. Наприклад керівнику патронажної служби порахують зарплату за формулою: оклад помножити на 4,26 (17,9 тисяч). Прессекретарю – з коєфіцієнтом 2,24.

Його колеги з апеляційних, окружних, адміністративних судів отримають менше – за коєфіцієнтом 1,36, а з місцевого та загальних судів – 1,14.

Кабмін передбачив також надбавки за інтенсивність праці для держслужбовців.

За виконання особливо важливої роботи передбачена надбавка в розмірі 100% від посадового окладу. Тобто, радники президента замість 18,7 тисячі можуть претендувати вже на 37,4 тисячі. Будуть ще премії, але їх детально в постанові не розписували, зазначено лише, що гроші розподілять за внутрішніми правилами установи і в рамках доступного фінансування.

Окремо заплатять і за вислугу років: більше 3 років – плюс 10%, більше 5 – 15%, більше 25 років – плюс 40% до окладу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що українцям дозволять отримувати зарплату на картку будь-якого зручного їм банку, а не тільки того, в якому відкрито "зарплатний проєкт" їх фірми або організації.

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